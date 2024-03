Qualcomm presenta Snapdragon 7+ Gen 3

Qualcomm ha presentato oggi la nuova piattaforma mobile Snapdragon 7+ Gen 3, introducendo l’intelligenza artificiale generativa on-device nella serie Snapdragon 7. Si tratta della serie di processori non di punta, che affiancano invece i top di gamma Gen 8. Tuttavia, questi processori hanno dimostrato di non temere davvero confronti.

Abbiamo testato la Gen 2 su Poco F5, restando sbalorditi dalla velocità con cui riesce a muovere tutto il device. Questa nuova piattaforma Gen 3 supporta una vasta gamma di modelli di intelligenza artificiale, inclusi modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come Baichuan-7B, Llama 2, Gemini Nano e Zhipu ChatGLM.

Per garantire un’esperienza di intrattenimento completa, Snapdragon 7+ Gen 3 include anche nuove funzionalità selezionate dalla serie Snapdragon Elite Gaming, come Game Post Processing Accelerator e Adreno Frame Motion Engine 2, che migliorano gli effetti di gioco e l’upscaling dei contenuti per una grafica di livello desktop. Inoltre, questa piattaforma offre funzionalità fotografiche all’avanguardia grazie al nostro ISP cognitivo a 18 bit, leader del settore.

“Oggi abbiamo lanciato l’ultima espansione della serie 7 per offrire nuovi livelli di intrattenimento ai consumatori, integrando tecnologie di nuova generazione per esperienze ancora più coinvolgenti”, ha dichiarato Chris Patrick, Vice Presidente Senior e General Manager dei dispositivi mobili di Qualcomm Technologies:

Snapdragon 7+ Gen 3 supporta incredibili funzionalità di intelligenza artificiale generativa on-device e offre prestazioni ed efficienza energetica straordinarie, portando per la prima volta il Wi-Fi 7 nella serie Snapdragon 7

Il primo terminale a godere di questo processore sarà del brand OnePlus. La conferma arriva direttamente da Louis Li, Presidente di OnePlus China:

Con questa potente piattaforma, siamo ansiosi di offrire ai nostri clienti esperienze straordinarie, tra cui un’intelligenza del dispositivo eccezionale, prestazioni di gioco eccellenti e capacità fotografiche notevoli. Continuate a seguirci per ulteriori annunci sui nostri dispositivi commerciali, poiché continueremo a spingere i limiti dell’innovazione e a offrire esperienze straordinarie ai nostri utenti

Snapdragon 7+ Gen 3 sarà adottato anche da Realme e SHARP, e il primo dispositivo dovrebbe essere annunciato nei prossimi mesi.