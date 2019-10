Offerte Lampo Amazon con sconti fino al 46% su Arlo, Roomba, Anker, Sonoff, eZwiz

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Per quanto riguarda Arlo vi ricordiamo che sono in offerta anche diversi kit, accessori e singole videocamere per completare l’offerta dei sistemi di sicurezza wireless: li trovate su questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento In offerta a 329,99 euro sconto 34% Click qui per approfondire

ARLO Pro VMS4130 Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi, Kit Base con 1 Telecamera di Sicurezza, Audio a 2 Vie, HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, Funziona con Alexa e Google Wi-Fi In offerta a 184,99 euro sconto 46% Click qui per approfondire

DJI Osmo Action Cam – Camera Digitale con Doppio Display, Resistente all’Acqua fino a 11m, Stabilizzazione Integrata, Foto e Video in 4K HDR a 100 Mbps, Comando Vocale, Kit di Accessori Incluso – Nero In offerta a 359 euro sconto 23% Click qui per approfondire

Powerbank 10000mAh Anker PowerCore 10000, Caricatore Portatile Ultra Compatta, Power Bank Alta Capacità Per Huawei, Samsung, iPhone, Xiaomi e Altri In offerta a 16,99 euro sconto 23% Click qui per approfondire

ZOLO Auricolari Liberty True Wireless, Bluetooth 5.0 e tecn. Driver in grafene e autonomia di 100 Ore, Auricolari Interni Resistenti al Sudore con intelligenza Artificiale, telefonate Vivavoce Stereo In offerta a 49,49 euro sconto 24% Click qui per approfondire

APEMAN 4K Action Cam Wi-Fi 16MP Ultra FHD Impermeabile 30M Immersione Sott’acqua Camera con Schermo 2 Pollici 170 Gradi Ampia Vista Grandangolare/ Telecomando 2.4G/ 20 Accessori all’Interno In offerta a 39,99 euro sconto 20% Click qui per approfondire

Controller PS4, JFUNE Controller di Wireless Bluetooth Controller di Gioco a Doppio Shock per PlayStation 4 e PlayStation 3 e Videogiochi per PC In offerta a 35,99 euro Click qui per approfondire

AUKEY Cuffie Bluetooth, 3 Modalità di EQ Suono, Auricolare Magnetiche Wireless con Design di Resistente al Sudore e aptX per Apple Watch , iPhones, Huawei, Samsung Phones e altri Dispositivi In offerta a 21,99 euro sconto 27% Click qui per approfondire

VAVA Porta Cellulare Auto Magnetico 360 Gradi Supporto Cellulare Auto Usato per Cruscotto con Calamita Super Potente per iPhone 11/Pro/Max/8/X/Galaxy S8/S7/S6 e Altro Smartphone o Dispositivo GPS In offerta a 10,19 euro sconto 40% Click qui per approfondire

EZVIZ ezCube Pro 1080p Telecamera di Sorveglianza, Prima Generazione, WiFi IP Interno Wireless, Audio Bidirezionale, Baby Monitor, Visione Notturna, Servizio di Cloud, Compatibile con Alexa In offerta a 39,74 euro sconto 34% Click qui per approfondire

AUKEY Cavo USB C a USB C 2m Nylon con Connettore Alluminio Fibra Aramide Trasmissione Dati Carica Cavi USB Type C per Samsung Note 9 8 S10 S9 S8 + , MacBook Air, iPad Pro 2018, Nexus, Nintendo Switch In offerta a 7,64 euro sconto 15% Click qui per approfondire

SLYPNOS 5 Rotelle per Sedia da Ufficio, Ruote di 75 mm di Ricambio, Max. 250 kg, Stelo di 11 mm, Silenzioso/Liscio/Non Rigatura, Adatto a Pavimenti Duri di Legno/in Pietra/Parquet/Laminato/Piastrelle In offerta a 16,14 euro sconto 27% Click qui per approfondire

UGREEN [Power Delivery 18W Power Bank 20000mAh con 3 USB Porte Caricabatterie Portatile iPhone 11 PRO Max Batterie Esterna Ricarica Rapida iPhone XS Max XR Samsung S10 A80 Huawei P30 PRO Mate 20 ECC In offerta a 21,24 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Trust Maxxon Gruppo di continuità (UPS) da 800 VA (UPS), Nero In offerta a 79,99 euro sconto 11% Click qui per approfondire

ESR Pellicola iPhone 11 PRO/XS/X [2 Packs][Cornice per Installazione facilitata], Pellicola Vetro Temperato [Anti-Graffo/Olio] con 9H Durezza Protezione per iPhone XS/X, iPhone 11 PRO. In offerta a 6,79 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Anker Hub USB 3.0 4 Porte per Trasferimento Dati – Hub USB Multiporta Ultra Sottile (1 cm di spessore) per Trasmissione Dati Alta Velocità (5 Gbps) e Sincronizzazione In offerta a 10,19 euro sconto 27% Click qui per approfondire

Smart Switch Wireless Sonoff 4CH Pro R2 WiFi Remote Control Interruttore 4 Gang Inching/Self-Locking/Interlock per Alexa, Google Assistant, IFTTT, Google Nest+Set di Cacciaviti di Precisione 9 in 1 In offerta a 28,88 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Smake Vivavoce Bluetooth 4.1 da Auto con Controllo Vocale, Car Bluetooth per Speakerphone, Kit Vivavoce Bluetooth per Smartphone – Nero In offerta a 16,14 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Kdely Cavo da micro USB a HDMI di tipo C, convertitore da MHL a HDMI, per prodotti Android, adattatore per display con risoluzione del telefono/proiettore/risoluzione 1080p per telefono a specchio In offerta a 13,59 euro sconto 15% Click qui per approfondire

Cuffie Bluetooth 5.0, Auricolari Bluetooth Muzili TWS Leggeri Hi-Fi Cuffie Cancellazione Rumore,Auricolari Sport IP65, Earbuds con MIC per IOS e Android con Scatola Ricarica Portatile – Blu In offerta a 27,19 euro sconto 32% Click qui per approfondire

AUKEY Adattatori USB C a USB 3.0 (2 Pezzi) Alluminio Connettore Tipo C a USB A per Trasmissione Dati e Caricare per MacBook PRO 2017/2016, Google Chromebook Pixel, Nokia N1 ECC. (Argento) In offerta a 8,05 euro sconto 15% Click qui per approfondire

XGIMI Z6 Polar portatile videoproiettore1080p Full HD Smart, 700 ANSI lm, 4k supportato, messa a fuoco automatica, Harman / Kardon Stereo, Android 6.1, display da 180 pollici In offerta a 535,49 euro sconto 15% Click qui per approfondire

ammoon Sistema di Microfono Professionale 4 Canali UHF Senza Fili Handheld 4 Microfoni 1 Ricevitore Wireless 6.35mm Cavo Audio Display LCD per Karaoke Partito Famiglia Indirizzo Pubblico In offerta a 102,84 euro sconto 21% Click qui per approfondire

Lexar JumpDrive C20m Unità Flash MicroUSB, 64 GB In offerta a 11,81 euro sconto 56% Click qui per approfondire

