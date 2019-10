OnePlus annuncia OnePlus 7T Pro e OnePlus 7T Pro McLaren Edition

OnePlus ha svelato finalmente la line-up della serie OnePlus 7T, con il lancio di OnePlus 7T Pro e OnePlus 7T Pro McLaren, i due prossimi smartphone di punta della casa cinese, che puntano sempre, a detta del colosso, ad un’eccellente esperienza d’uso. Ecco con quali caratteristiche.

OnePlus 7T Pro propone anzitutto un Fluid Display a 90 Hz, e una configurazione a tripla fotocamera per un’esperienza certamente premium. Si tratta di uno schermo privo di notch, per una visione integra del frontale, che permetterà di navigare sul web, piuttosto che di scorrere tra le foto, senza alcuna interruzione. Peraltro, a rendere l’esperienza d’uso ancor più fluida il display ultra-responsive 90 Hz.

Propone una risoluzione QHD+, di 3120×1440, con una densità di pixel impressionante, pari a 516 pixel per pollice. Uno strato di vetro leggermente curvo si estende da bordo a bordo, fornendo un look and feel minimale e moderno, per un’esperienza di visualizzazione immersiva.

OnePlus 7T Pro tenta di stare al passo con i competitor anche dal punto di vista multimediale, cercando di offrire uno studio fotografico all-in-one portatile. Il software per fotocamere, UltraShot, è stato ottimizzato al meglio, e adesso offre funzioni di ritratti retroilluminati, prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione e altro ancora, come il sistema di hybrid image stabilization combinato con le tecnologie OIS ed EIS.

Al suo interno è alimentato da una CPU Qualcomm Snapdragon 855 Plus, che permette un rendering grafico più veloce del 15%, unito ad un sistema di archiviazione UFS 3.0 fulmineo.

Il nuovo OnePlus 7T Pro presenta anche la tecnologia di ricarica veloce Warp Charge 30T. I risultati di questa innovazione tecnologica includono una velocità di carica del 23% più veloce rispetto a Warp Charge 30, in grado di raggiungere una carica del 68% in soli 30 minuti. Inoltre, è in grado di mantenere stabile la temperatura del telefono, quando si carica ad alta velocità e persino durante l’uso.

OnePlus 7T Pro McLaren Edition

Al fianco di OnePlus 7T Pro, la società ha anche presentato OnePlus 7T Pro McLaren Edition, che muta anche alcune caratteristiche tecniche, e che si ispira al design firmato McLaren. In questo modo, OnePlus 7T Pro McLaren Edition celebra la passione per il design, l’artigianato e l’innovazione, ha dichiarato Mike Flewitt, Amministratore Delegato, McLaren Automotive.

E’ ispirato all’ineguagliabile approccio di design di McLaren, in particolare all’iconica McLaren arancione papaya. Si nota una particolare attenzione ai dettagli, ad iniziare anche dalla custodia del telefono dell’edizione OnePlus 7T Pro McLaren, meticolosamente progettata in Alcantara, un materiale in tessuto composito che fornisce una sensazione morbida e sottile.

Il terminale è caratterizzato da animazioni, temi e sfondi esclusivi. Anche la schermata di blocco è caratterizzata da un orologio minimalista, ispirato dalla strumentazione del cruscotto McLaren, mentre per le notifiche, i bordi curvi del display si illuminano delicatamente con un bagliore arancione papaya. Inoltre, le icone su misura, disponibili solo su OnePlus 7T Pro McLaren Edition, completano l’esperienza complessiva McLaren.

Specifiche

Quanto alle caratteristiche tecniche, questa versione gode di 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.0 e ben 12 GB di RAM LPDDR44. Si tratta del OnePlus 7T Pro McLaren Edition con l’hardware di punta più performante, sempre unito al chip Snapdragon 855 Plus condiviso con la versione standard.

Quando al software, sempre condiviso tra le due versioni, si tratta della OxygenOS 10.0, l’ultimo sistema operativo di OnePlus basato su Android 10, progettato per rendere ogni swipe, scorrimento e tocco piacevole, liscio e veloce, come da tradizione OnePlus.

Prezzo e disponibilità

In Italia, OnePlus 7T sarà venduto, oltre che sul sito ufficiale, anche da MediaWorld e, naturalmente, su Amazon:

OnePlus 7T sarà disponibile dal 17 ottobre 2019 al prezzo di 599 euro per la versione con 8GB di RAM e 128GB di storage.

OnePlus 7T Pro sarà disponibile dal 17 ottobre al prezzo di 759 con 8GB RAM e 256GB storage.

OnePlus 7T Pro McLaren Edition sarà disponibile dal 5 novembre al prezzo di 859 con 12GB RAM e 256GB storage.

Clicca qui per acquistarlo.