Vision Pro gigante all’ingresso dell’Apple Store Fifth Avenue

All’ingresso dello store Apple Fifth Avenue, spazio che si sviluppa sotto a uno dei simboli della città di New York, la Mela sta predisposto una gigantesca replica del Vision Pro.

Apple è pronta per le dimostrazioni del visore in tutti gli Apple Store e ovviamente anche l’iconico negozio di New York, con il suo caratteristico cubo di vetro luminoso che si erge al centro di una piazza pubblica rimessa a nuovo, è pronto per mostrare al pubblico il visore lo “spatial computer” che consente di fondere i contenuti digitali con il mondo fisico.

Foto della replica del visore in allestimento sono state condivise dal sito 9to5Mac, mostrando la costruzione in corso, con il visore gigante già in parte visibile all’interno del cubo in vetro.

Non è chiaro se in altri store sono previsti allestimenti speciali all’esterno; ad ogni modo dal 2 novembre nei negozi al dettaglio di Apple negli Stati Uniti prenotando sarà possibile assistere a demo dedicati: una panoramica dettagliata del prodotto della durata di 25 minuti che include la possibilità di vedere contenuti e app in esecuzione.

Apple Fifth Avenue è stato rinnovato nel 2019; con una superficie doppia rispetto alla versione originale e un soffitto più alto da cui entra ancora più luce naturale, è il palcoscenico ideale per presentare e far provare ai potenziali clienti nuovi prodotti.

Su una parete della struttura all’interno, nel momento in cui scriviamo appare il messaggio: “Get ready. Great things are in store. Have a look on 2.2.” (Tenetevi pronti. Grandi cose in arrivo nello store. Date un’occhiata giorno 2/2).

Il sito 9to5Mac non esclude la presenza del CEO di Apple, Tim Cook, a New York in occasione del lancio ufficiale di venerdì 2 febbraio.

Apple Fifth Avenue impiega 900 dipendenti che parlano più di 30 lingue. A questo indirizzo trovate un nostro articolo con la storia poco nota del più famoso Apple Store di New York, un’opera d’architettura curatissima fortemente voluta da Steve Jobs in persona e le foto realizzate da un corrispondente di Macitynet per l’inauguraizione del 2007.