Ecco OnePlus Watch in foto: la prima sensazione è di deja vu

OnePlus presenterà ufficialmente il suo primo smartwatch martedì prossimo, 23 marzo, data che certamente i nativi digitali avranno già sul proprio calendario per via dell’evento in cui Apple presenterà i nuovi iPad, e altro. Tuttavia, tornando a OnePlus, la sorpresa potrebbe essere stata in gran parte rovinata da una foto apparsa su Twitter, in cui l’orologio viene completamente svelato.

Il CEO dell’azienda, Pete Lau, ha recentemente scritto in un post sul forum ufficiale OnePlus, che il prossimo OnePlus Watch sarà caratterizzato da un design straordinario in grado di prendere le distanze dalla massa. Tuttavia, secondo un’immagine pubblicata da Ubox Therapy sul suo feed Twitter – che sostiene essere esclusiva – l’orologio è estremamente simile ai dispositivi concorrenti sul mercato. Non che sia necessariamente un male, ci sentiamo di aggiungere.

A primo impatto sembra richiamare la forma e l’estetica degli ultimi dispositivi indossabili di Samsung, mentre dal punto di vista del sistema operativo (sebbene non ancora svelato), sembra avere sfumature di Tizen, o almeno così appare dalla watchfaces in bella mostra. In particolare, l’orologio sembra davvero richiamare le forme di Active 2 di Samsung.

Naturalmente, si tratta di un’immagine finora non confermata. È anche difficile dire quali materiali possano trovare spazio sul dispositivo, e anche lato software viene mostrato solo un quadrante.

Voci precedenti e dettagli confermati nel recente passato avevano affermano che il primo OnePlus Watch sarebbe stato “abbordabile”. Gli stessi avevano anche ipotizzato una forma circolare, con dimensioni di 46 mm, e 4 GB di spazio di archiviazione.

Resta anche da vedere se il nuovo indossabile funzionerà con sistema operativo Wear di Google. In precedenza il CEO aveva affermato che OnePlus stava lavorando con Google per mettere a punto parti del sistema operativo, negando però che questo potesse trasformarsi nel rilascio di un imminente smartwatch basato sulla piattaforma Wear.

Non ci resta che attendere il prossimo 23 marzo per avere tutte le altre risposte.