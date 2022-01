ONLYOFFICE Docs 7.0, ecco come evolve la suite per ufficio

Ascensio System ha presentato la versione 7.0 di ONLYOFFICE Docs, la suite per ufficio disponibile sia online che per desktop. Grazie alle novità introdotte, gli utenti possono oggi interagire anche nella creazione di moduli online con form altamente personalizzabili che possono essere compilati da altri. Tra le altre funzioni, è possibile aprire e salvare tabelle nei fogli di calcolo, aggiungere password per proteggere cartelle e i singoli fogli di lavoro, ordinare i commenti per data e autore, applicare nuove opzioni di scaling e molto altro ancora.

Per garantire una migliore integrazione tra le varie soluzioni offerte, l’azienda ha aggiornato anche l’app Desktop Editors (ve ne avevamo già parlato a ottobre) per far sì che stia al passo con la versione 7.0 di ONLYOFFICE Docs; ora include moduli compilabili, nuove modalità di avvio, integrazione con kDrive e Liferay, opzioni di scaling del 125% e 175% e molto altro. In aggiunta, sono state presentate anche le nuove versioni di ONLYOFFICE Documents per iOS e Android: indipendentemente dal sistema operativo, l’app consente di visualizzare e compilare i moduli sul dispositivo mobile e condividerli con altre persone per la visualizzazione tramite un link esterno o direttamente dall’app.

Creazione di moduli compilabili online

La principale novità introdotta in ONLYOFFICE Docs v7.0 è legata alla possibilità di creare moduli compilabili online, una caratteristica nuova e molto utile, progettata per aiutare gli utenti ad automatizzare la loro routine. È infatti possibile creare moduli compilabili da zero così come utilizzare un documento DOCX esistente o modelli già pronti da scaricare dal sito ufficiale, così come modificarli in collaborazione in tempo reale. Il lavoro potrà poi essere salvato come file PDF standard o come OFORM per condividerlo e compilarlo online.

I moduli sono disponibili all’interno di ONLYOFFICE Workspace, sia nelle edizioni open-source che in quelle commerciali, così come nelle varie integrazioni, ad esempio Nextcloud, ownCloud, Confluence, Alfresco, Nuxeo, ecc.

Protezione con password e supporto per le tabelle di query nei fogli di calcolo

ONLYOFFICE Docs v7.0 rende il lavoro con i fogli di calcolo ancora più sicuro. Grazie alla nuova versione è possibile proteggere fogli separati e cartelle di lavoro con password dedicate nella nuova scheda. Per preparare i dati per il reporting e l’analisi, gli sviluppatori hanno inoltre aggiunto la possibilità di aprire e salvare tabelle di query che combinano i dati di una o più fonti.

Correzione automatica dei collegamenti ipertestuali e nuove transizioni e animazioni per le presentazioni

La nuova versione di ONLYOFFICE Docs consente agli utenti di decidere se i link e i percorsi locali debbano essere sostituiti automaticamente con collegamenti ipertestuali, nonché selezionare i dati per l’opzione di “mail merge” da file locali e URL.

ONLYOFFICE Docs v7.0 rende inoltre più facile aggiungere e modificare le transizioni nelle diapositive. Gli utenti possono scegliere tra diversi tipi di transizione, regolandone i parametri e le impostazioni con pochi clic. Il supporto delle animazioni permette all’editor di ONLYOFFICE inizia a riprodurre automaticamente tutte le animazioni. L’aggiunta di animazioni alle presentazioni sarà disponibile nella prossima release.

Cronologia delle versioni nei fogli di calcolo

Questa funzione consente di navigare attraverso le bozze precedenti di un documento e ripristinarle se necessario. Per impostazione predefinita, ogni bozza viene salvata quando l’ultimo utente chiude il foglio di calcolo dopo averlo modificato. Inoltre, quando si co-editano fogli di calcolo con altre persone in tempo reale, è possibile vedere le loro selezioni contrassegnate da colori diversi.

Mettere ordine nei commenti

Pensando a chi collabora di frequente sui documenti, gli sviluppatori di ONLYOFFICE hanno aggiunto la possibilità di ordinare rapidamente i commenti per data e autore in un documento di testo, foglio elettronico o presentazione. Sono inoltre presenti due modalità di visualizzazione per la funzione “Track Changes”. Quando si revisionano le modifiche apportate da altri co-autori, gli utenti possono scegliere se visualizzare le modifiche in palloncini quando le cliccano o in tooltip quando passano il mouse su di esse.

Dark mode per i documenti di testo

Questa funzione è stata pensata per prevenire l’affaticamento degli occhi e migliorare la leggibilità dei documenti in ambienti in penombra; quando il dark mode è attivato, il testo viene visualizzato chiaro su fondo scuro riducendo così significativamente la luce emessa dai dispositivi.

Shortcuts per i tooltip

ONLYOFFICE Docs v7.0 rende più facile lavorare con le impostazioni dei documenti supportando gli shortcut da tastiera. È sufficiente premere il tasto Alt in qualsiasi editor per vedere i suggerimenti sotto forma di pulsanti di scelta rapida e accedere rapidamente alle funzioni richieste come schede, azioni di copia e incolla, dimensione dei caratteri, opzioni di ridimensionamento, ecc.

Nuove opzioni di scaling

Oltre alle opzioni di scaling esistenti, documenti, fogli di calcolo e presentazioni possono ora essere scalati fino al 500%. Il ridimensionamento viene applicato automaticamente in base alle impostazioni del browser o sistema operativo utilizzato.

Per concludere

Se volete scoprire tutte le soluzioni di ONLYOFFICE e le funzioni di ONLYOFFICE Docs potete visitare il sito ufficiale. Il codice sorgente di ONLYOFFICE Docs è disponibile qui, mentre i connettori disponibili si possono scaricare da qui.