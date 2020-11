Ora è possibile incorporare i podcast di Apple nei siti web

Apple ora mette a disposizione il codice per un web player da incorporare nelle pagine web, possibilità offerta dalla pagina web “Apple Podcasts Marketing Tools”, da dove è possibile ottenere velocemente un link da copiare e incollare, per veicolare contenuto attraverso l’embedding, in altre parole una porzione di codice che è possibile inserire in un qualunque punto del proprio sito web.

Da questo indirizzo è possibile ottenere il codice embed, badge, icona, codice QR, il player da incorporare. Il player permette di avviare la riproduzione del podcast direttamente nelle pagine HTML dal sito nel quale viene incollato il codice, con opzioni per aprire il podcast da iOS, iPadOS e macOS.

Con i podcast, come noto, è possibile scoprire storie audio gratuite che “intrattengono, informano e ispirano”. Apple li ha un po’ snobbati ma da tempo i podcast sono diventati un vero punto di forza come sanno bene Spotify e altri che stanno studiando iniziative per rendere questi contenuti redditizi.

Il settore dei podcast è da tempo in fermento. Questa modalità di fruizione dei contenuti è comoda per la possibilità di costruire un palinsesto completamente digitale senza passare per l’etere o trasmissioni tradizionali, con le registrazioni digitali fruibili comodamente da smartphone o smartwatch. Si calcola che i podcast offerti dalle piattaforme di Apple rappresentino tra il 50% e il 70% di quelli ascoltati e il termine stesso di podcast ormai in campo internazionale accettato deriva dal nome del supporto della Apple, dall’associazione del nome con iPod.

Apple è in trattativa per l’acquisizione del podcaster Wondery e ha comprato l’app Scout FM, di particolare interesse nell’ambito dei podcast,