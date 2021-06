Oral-B iO6 con tracciamento denti 3D svelato a MWC21

L’igiene orale è fondamentale per il benessere di tutto il corpo: al Mobile World Congress MWC21 Oral-B presenta il suo spazzolino elettrico connesso più evoluto Ora-B iO6 che, tra le altre soluzioni, impiega Intelligenza Artificiale e tracciamento denti 3D per offrire agli utenti una igiene orale corretta e personalizzata.

La società dichiara che prodotto e tecnologia hanno richiesto sei anni di ricerca e sviluppo, per assicurare livelli superiori di esperienza, design e prestazioni. La tecnologia iO combina la testina rotonda Oral-B ispirata agli strumenti del dentista, con setole micro-oscillanti per una sensazione di pulito professionale e un’esperienza di spazzolamento delicata.

Le capacità potenziate di monitoraggio con l’Intelligenza Artificiale e tracciamento denti in 3D di Oral-B iO6 offrono agli utenti una guida personalizzata, comunicando passo per passo la modalità di spazzolamento corretta, per un risultato ottimale della propria salute orale. Come i modelli precedenti sono disponbili le app sia per iPhone che per Android.

Con la presentazione del nuovo modello la società ripercorre la storia di successi dalla creazione del primo spazzolino elettrico avvenuta nel 1991 fino ai giorni nostri. Nei 20 anni di storia il marchio è cresciuto costantemente, fino ad arrivare a una quota di mercato in Italia pari al 90% in valore, portando la penetrazione dello spazzolino elettrico al 21%, segnando +8% negli ultimi 5 anni, con una crescita di oltre 3,8 milioni di utenti.

Negli ultimi 12 mesi la categoria spazzolini elettrici è cresciuta del 64% in Italia ed è stata interamente guidata dagli spazzolini Oral-B che hanno registrato +65% nelle vendite a valore rispetto all’anno precedente. In particolare la gamma Oral-B iO, pubblicizzata nella campagna “Go Electric” con protagonista Michel Hunziker, in solamente dei mesi dal lancio ha raggiunto il 10% delle vendite a valore di tutti gli spazzolini elettrici Oral-B.

Secondo gli studi clinici effettuati, Oral-B iO assicura una pulizia più profonda di denti e gengive, permettendo agli utenti di mantenere la salute orale in modo semplice ed efficace. Gli utilizzatori di Oral-B iO sperimentano gengive più sane al 100% in una sola settimana rispetto agli spazzolini manuali; rimozione della placca 6 volte maggiore lungo il bordo gengivale rispetto agli spazzolini manuali; l’83% dei pazienti con gengive gonfie ha manifestato un miglioramento in otto settimane.

Prezzo e data di disponibilità del nuovo spazzolino Oral-B iO6 non sono stati annunciati: gli spazzolini elettrici connessi e intelligenti della gamma Oral-B iO sono disponibili nel negozio online ufficiale del costruttore su Amazon.