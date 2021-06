AirPods Pro 2 trascineranno le vendite nel 2022

Secondo Ming Chi Kuo nel 2022 arriverà il primo visore Apple per la Realtà Aumentata e anche la prossima generazione di AirPods Pro 2. L’ultimo report dell’analista che ormai da anni anticipa con buona precisione le novità in arrivo dalla multinazionale di Cupertino, è interamente dedicato agli auricolari bianchi e senza fili di Apple.

Innanzitutto viene leggermente rivista la precedente previsione circa le spedizioni di AirPods per la parte rimanente di quest’anno. Infatti Kuo aveva indicato spedizioni comprese tra 75-85 milioni di unità, ora invece i numeri sono ritoccati al ribasso, tra 70-75 milioni di unità.

La ragione viene ricondotta alla mancata introduzione di AirPods di terza generazione che alcuni attendevano con le novità di Apple Music per audio spaziale e lossless annunciate negli scorsi mesi. Questo modello ora è previsto in arrivo entro la fine di quest’anno e sembra che i fornitori Apple siano già al lavoro. Il calo è però compensato da Beats Studio Buds che secondo Kuo Apple sta posizionando come marchio audio a prezzo più accessibile rivolto non solo agli utenti iPhone ma anche Android.

In ogni caso secondo la previsione di Kuo a risollevare spedizioni e vendite saranno AriPods 3 sempre attesi entro quest’anno e gli AirPods Pro 2 che arriveranno nel 2022, come riporta 9to5Mac. Con l’introduzione di questo nuovo modello le vendite torneranno a crescere, con una previsione di oltre 100 milioni di spedizioni per il prossimo anno. Ricordiamo che anche Mark Gurman di Bloomberg indica AirPods Pro 2 nel 2022 con design rivisto con stelo più corto o del tutto assente, come nei recenti Beats Studio Buds, e muniti di nuovi sensori e funzioni dedicati a salute, benessere e sport.

