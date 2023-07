Ortur LM3, incisione e taglio laser professionale con 200 dollari di sconto

Hobbisti all’ascolto ecco lo strumento ideale per lavorare legno, pelle e altri materiali. Stiamo parlando della Ortur LM3, che permette di incidere e tagliare . legno, pelle, vetro, acrilico e altri 40 tipi di materiali diversi. Al momento si acquista con 200 dollari di sconto, grazie al coupon che vi proponiamo in calce.

L’offerta attuale comprende il modello da 80 Watt, che alimenta un laser composito da 20 Watt in grado di eseguire tagli precisi su fogli di compensato spessi 10 mm, oppure 15 mm di legno di pino, 8 mm di pannelli in acrilico e 0,1 mm di fogli in acciaio inox.

Attraverso più passaggi, è possibile tagliare anche pannelli in acrilico spessi fino a 30 mm.

Il dispositivo utilizza il modulo laser LU3-20A per migliorare la precisione, mentre la scheda madre OLM-ESP-PRO-V2.4C di undicesima generazione permette di lavorare alla velocità massima di 20 metri al minuto.

Il controllo può essere effettuato tramite un’app dedicata o tramite connessione WiFi, e c’è la comodità di poter stampare direttamente le immagini senza dover applicare conversioni o aspettare.

Tra le caratteristiche più interessanti, è in grado di realizzare incisioni a colori. Quando il raggio laser riscalda l’acciaio inox, la superficie reagisce producendo colori specifici (fino a 256 diverse tonalità), consentendo di incidere immagini dettagliate sia nei disegni che nella trama.

In termini di sicurezza, è possibile bloccare il dispositivo per evitare un uso non autorizzato, e si interrompe automaticamente la lavorazione in caso di inclinazione del piano di lavoro, cadute o sbalzi di tensione. È inoltre dotato di un pulsante di emergenza per lo stop immediato.

La messa a fuoco è rapida, e una ventola che gira a 10.000 giri al minuto aiuta a dissipare il calore. Inoltre, un sistema di protezione laser filtra il 97% della luce blu per garantire la sicurezza degli occhi.

Doppio sconto

Se siete interessati all’acquisto, sappiate che al momento è disponibile uno sconto: invece di 1.499,99 $, il prezzo promozionale è di 1.299,99 $. Tuttavia, potete risparmiare ulteriori 200 $ utilizzando il codice GET200, così da pagare solamente 1.099,99 $.

Clicca qui per acquistarla.

Vi ricordiamo che tra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che offre la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, vi invitiamo a consultare il sito web del venditore.