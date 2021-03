Oscar 2021, tutte le nomination dei giganti dello streaming

I giganti dello streaming tv hanno fatto incetta di nomination agli Oscar 2021: per Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+ è ufficialmente iniziata la gara alla statuetta più ambita del mondo del cinema.

Nell’anno in cui la pandemia ha tenuto anche i cineasti più convinti davanti al piccolo schermo, pronti a scegliere dal divano i film per trascorrere la serata, non poteva che essere questo un primo assaggio della 93° edizione del Premio Oscar.

Netflix ha ottenuto 35 nomination per i suoi film: più di qualsiasi altra casa di produzione. Il lungometraggio più apprezzato è stato “Mank” di David Fincher, con dieci riconoscimenti, tra cui la nomina come miglior film, miglior attore protagonista (Gary Oldman) e miglior regista. Oltre al lungometraggio che ricorda la vecchia Hollywood, è stato nominato sei volte il dramma storico di Aaron Sorkin “The Trial of the Chicago 7”, candidato come miglior film, e cinque volte “Ma Rainey”, per il ruolo di attore protagonista il compianto Chadwick Boseman e per quello di attrice protagonista Viola Davis.

Amazon Studios – grande rivale di Netflix – ha ottenuto 12 nomination complessivamente, tra cui miglior fotografia per “Sound of Metal”, e altre nomination per “One Night in Miami” e “Borat Subsequent Moviefilm”.

Le tv streaming di Apple e Disney hanno ottenuto una prima nomination all’Oscar. Apple TV+ è in gara per la statuetta degli Academy con il film d’animazione “Wolfwalkers” e con il film “Greyhound” (un approfondimento si può trovare in questo nostro articolo). Disney +, invece, ha ottenuto una nomination per gli effetti visivi. Un risultato interessante, a soli 16 mesi dal lancio del servizio.

Questo pacchetto di nomination per lo streaming arriva dopo un anno atipico per l’Academy e l’industria cinematografica. Un tempo in cui la maggior parte delle grandi produzioni cinematografiche ha visto posticipata la propria uscita a causa della chiusura del botteghino.

Le nomination di Netflix

Mank (10 nomination)

The Trial of the Chicago 7 (6)

Ma Rainey’s Black Bottom (5)

Hillbilly Elegy (2)

Crip Camp, Da 5 Bloods

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

The Life Ahead

The Midnight Sky

My Octopus Teacher

Over the Moon

Pieces of a Woman

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

The White Tiger

A Song for Latasha

If Anything Happens I Love You

Over The Moon

Le nomination di Amazon Studios

Sound of Metal (6 nomination)

One night in Miami (3)

Borat Subsequent Moviefilm

Time

Le nomination di Disney+

Soul

Onward

Le nomination di Apple TV+

Wolfwalkers – I popolo dei lupi

Greyhound – Il nemico invisibile

La 93a cerimonia di premiazione degli Academy Awards si terrà domenica 25 aprile alle 20:00, ora di New York, quando in Italia saranno le ore 01:00. I premi saranno assegnati ai migliori film usciti tra il 1 gennaio 2020 e il 28 febbraio 2021, scelti dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

