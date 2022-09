Owlet Cam 2 è il baby monitor smart che rileva il pianto

Owlet, specializzata in tecnologia per genitori, presenta Owlet Cam 2, l’ultima novità del marchio per aiutare bambini e genitori a dormire meglio. Owlet Cam 2 è il monitor di nuova generazione dell’azienda, che integra l’attuale video HD a 1080p con nuove tecnologie di intelligenza artificiale e una funzione in grado di decifrare i suoni all’interno della cameretta per rilevare quando il bambino piange.

Con Owlet Cam 2 i genitori potranno accedere a clip video e registrazioni audio della cameretta e, in aggiunta, potranno monitorare la temperatura e l’umidità della stanza. La tecnologia di Owlet permette di avere un quadro generale del benessere del piccolo e assicura i genitori che l’ambiente sia sempre ottimale per il sonno.

Il baby monitor video di nuova generazione Owlet Cam 2 HD 1080p conferisce ai genitori la sicurezza della supervisione del loro bambino da qualsiasi luogo. Il dispositivo permette inoltre di captare i segnali inavvertibili e i modelli di comportamento del bimbo, monitorando i video e anticipando una sua ipotetica agitazione.

Tramite l’App Owlet Care, i genitori riceveranno notifiche per ogni singolo movimento, pianto o altri suoni provenienti dalla cameretta. Le nuove funzioni si aggiungono alle già apprezzate offerte della precedente generazione di Cam, tra cui il monitoraggio della temperatura e dei livelli di umidità della stanza, lo zoom 4x, la conversazione bidirezionale e la visione notturna. Inoltre è disponibile in un nuovo elegante colore Verde Salvia oltre al classico bianco.

La nuova Owlet Cam 2 si integra con il pluripremiato calzino Owlet Smart Sock, i prodotti sono disponibili singolarmente e anche nel pacchetto Monitor Duo. Lo Smart Sock e l’App Owlet Care permettono di monitorare il livello di ossigeno e la frequenza cardiaca, notificando i genitori se i valori del bambino escono dalle zone prestabilite.

Il calzino intelligente consente inoltre di tenere traccia delle ore totali dormite, del numero di risvegli e della qualità complessiva del sonno, fornendo informazioni per aiutare a impostare la migliore routine del sonno per le necessità di ciascun bambino.

La Owlet Smart Sock (339€), la Owlet Cam 2 (169€), e l’Owlet Monitor Duo (sono disponibili all’acquisto nel negozio online del costruttore: tutti i prodotti del marchio sono anche disponibili nel negozio ufficiale da questa pagina di Amazon.