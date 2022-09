L’ Unione europea apre un ufficio a San Francisco

L’ Unione europea apre un nuovo ufficio a San Francisco, a pochi chilometri di distanza dal campus Apple Park di Cupertino, con l’obiettivo di mantenere i contatti con i giganti tecnologici statunitensi sulle nuove leggi antitrust. L’apertura non è a sorpresa, perché segue una precedente visita di alcuni membri del Parlamento europeo presso alcuni dei principali colossi IT statunitensi, tra cui Apple, Google e Meta.

L’UE ha ufficialmente aperto il suo nuovo ufficio a San Francisco per mantenere i contatti con le aziende tecnologiche con sede negli Stati Uniti e migliorare le relazioni transatlantiche nello spazio digitale. Così ha commentato Josep Borrell, alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza:

L’apertura dell’ufficio a San Francisco risponde all’impegno dell’UE di rafforzare la cooperazione tecnologica transatlantica e a guidare la trasformazione digitale globale basata su valori e standard democratici

L’ufficio cercherà di promuovere gli standard e le tecnologie dell’UE, le politiche e i regolamenti digitali. Cercherà anche di rafforzare la cooperazione con le parti interessate statunitensi, comprese le numerose aziende tecnologiche situate nella vicina Silicon Valley.

L’ufficio sarà guidato da Gerard de Graaf, un funzionario chiave dell’UE che ha svolto un ruolo importante nella legge sui mercati digitali e nella legge sui servizi digitali. Questi atti legislativi di riferimento, approvati a luglio, mirano a frenare il potere della Big Tech e rendere Internet più sicuro.

La più grande minaccia rappresentata ad Apple dal DMA in Europa è che potrebbe richiedere alla multinazionale di Cupertino di consentire agli app store di terze parti di competere con i propri o consentire il sideloading delle app iOS per iPhone e iPad. Questo perché l’Europa definisce il mercato iOS in modo diverso dal tribunale degli Stati Uniti che sta affrontando la causa Epic.

Il tribunale degli Stati Uniti ha deciso che il produttore di iPhone non ha “una posizione dominante” nella vendita di app per smartphone, ed è quindi libero di dire di no a chiunque voglia gestire un app store concorrente. Tuttavia, i regolatori europei hanno una visione diversa.

L’opinione della UE è che il mercato rilevante siano le “app iOS”, e in questo Apple ha il monopolio al 100% sulla loro vendita e la distribuzione. In generale, non c’è modo per uno sviluppatore di portare un’app iOS sul mercato senza venderla attraverso App Store. Sarà da vedere quale influenza potrà avere questo nuovo ufficio sulla legislazione vigente e sul dialogo tra le parti.

Un disegno di legge in Europa richiede ai produttori di smartphone parti di ricambio per 5 anni e più indicazioni sulla durata della batteria: se diventasse legge costringerebbe a introdurre numerosi cambiamenti sia Apple che per tutti gli altri costruttori di smartphone.