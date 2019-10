Panasonic PT-RQ50K, il proiettore laser 4K da 50.000 lumen

Panasonic ha appena presentato PT-RQ50K, il proiettore laser da 50.000 lumen e con risoluzione 4K nativa più piccolo al mondo. Questo proiettore è pensato per essere impiegato in eventi live e negli spazi di intrattenimento, con metà dello sforzo e il doppio dell’affidabilità rispetto alle soluzioni esistenti.

Progettato per il mercato del noleggio, dello staging e per i parchi tematici, dove una configurazione rapida e un’elevata affidabilità sono indispensabili, il PT-RQ50K è un proiettore laser a 3 chip DLP a corpo unico.

Stando a quanto spiega la società, un singolo PT-RQ50K può eguagliare l’output di due proiettori a luminosità inferiore, riducendo quindi i tempi di installazione e configurazione. Grazie alla risoluzione 4K nativa a 50.000 lumen con tecnologia laser-fosforo con rosso e blu separati, il proiettore permette inoltre una riproduzione del colore altamente nitida. Inoltre, l’aggiunta della tecnologia a laser rosso migliora la gamma cromatica, producendo immagini più prossime allo standard Rec. 2020 e alla specifica del colore SMPTE2120.

Come dicevamo il PT-RQ50K raggiunge la metà delle dimensioni (meno di 370l) e del peso (meno di 130 kg) dei proiettori concorrenti e non richiede ulteriori raffreddatori esterni o rack laser, riducendo in questo modo i tempi e i costi di trasporto e di installazione. Maniglie ergonomiche e occhielli incorporati consentono di spostare e installare facilmente il dispositivo, senza dover noleggiare un telaio.

Anche i tempi di movimentazione, cablaggio e configurazione si riducono, dal momento che un singolo proiettore PT-RQ50K può svolgere il lavoro di due proiettori da 30.000 lumen, andando quindi anche a limitare drasticamente il numero di proiettori richiesti per le installazioni più complesse.

Sul dispositivo è preinstallato il software Geometry Manager Pro di Panasonic, il che rende superfluo installare funzionalità quali la regolazione geometrica, l’Edge Blending, la corrispondenza colori, il controllo della luminosità e la mascheratura. E’ anche incluso un piccolo schermo LCD che, insieme alle porte di ingresso, agevola la configurazione e visualizza informazioni sullo stato e i messaggi di errore.

Tra le funzioni incluse c’è quella di Anteprima Remota, grazie alla quale gli installatori possono connettere il PC al proiettore mediante un cavo LAN in modo da esaminare il contenuto in remoto mentre l’otturatore è ancora in posizione OFF. Inoltre, il dispositivo è compatibile con l’app Smart PJ Control di Panasonic che consente agli installatori di mettere a fuoco direttamente dallo smartphone gli schermi distanti.

Una delle particolarità di Panasonic PT-RQ50K risiede nell’unità laser che è schermata in modo da evitare la penetrazione della polvere in un componente interno fondamentale come il motore ottico. Per garantire un raffreddamento efficace e il funzionamento continuo, il dispositivo include anche un radiatore senza lamelle.

Per chi fosse interessato all’acquisto segnaliamo che sarà disponibile per l’acquisto in Europa a partire da dicembre ad un prezzo non ancora reso noto. Sin dal momento del lancio, il PT-RQ50K sarà supportato da una nuova linea completa di obiettivi progettati appositamente per il proiettore con rapporti di proiezione variabili da 1,13 a 7,69.

Maggiori informazioni su Panasonic in questa sezione del nostro sito.