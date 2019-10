Microsoft Surface Laptop 3 e Surface Pro 7 disponibili in Italia

Con il marchio Surface Microsoft continua a innovare nel mercato hardware: dopo la carrellata di novità svelate all’inizio di ottobre in USA, inclusi gli auricolari Earbuds e i dispositivi con doppio schermo in arrivo nel 2020, la multinazionale ha mostrato nella propria sede di Milano Microsoft Surface Laptop 3 e Surface Pro 7, rispettivamente i nuovi portatili e dispositivi 2 in 1 ora disponibili anche in Italia.

Macitynet era presente all’evento durante il quale Elvira Carzaniga, Surface Business Group Lead e Lorenza Poletto, Surface Category Lead CDS, hanno illustrato la strategia della società per la divisione hardware, oltre alle novità dei dispositivi Surface di ultima generazione disponibili per l’acquisto in Italia.

Durante l’evento è stato anche mostrato per la prima volta in Italia il nuovo Surface Pro X, il convertibile con processore ARM SQ1 sviluppato in collaborazione con Qualcomm. L’intera presentazione e tutte le slide sono state mostrate con Microsoft Surface Hub, il grande schermo touch progettato per essere in centro di eventi aziendali, presentazioni e anche per la collaborazione a distanza.

In questo articolo trovate le fotogallerie dei nuovi computer portatili Microsoft Surface Laptop 3 e dei dispositivi 2 in 1 Surface Pro 7, oltre che di Surface Pro X con processore Qualcomm SQ1. Microsoft Surface Laptop 3 in Italia è proposto nella varianti da 13,5” e 15”: il costruttore dichiara prestazioni doppie rispetto ai modelli precedenti, per lavorare ma anche per le attività private, con autonomia massimo fino a 10,5 ore.

Grazie alla tecnologia Fast Charging è possibile ottenere fino all’80% di batteria in meno di un’ora di ricarica, una funzione pensata per tornare a essere subito operativi il più a lungo possibile anche nelle giornate più impegnative, durante viaggi e trasferte. Sono tra i primissimi portatili sul mercato dotati di processori Intel Core di decima generazione: per chi acquista la versione consumer le macchine montano processori AMD Ryzen Surface Edition per offrire prestazioni grafiche e multimediali superiori.

Tutti i nuovi dispositivi presentati e commercializzati in Italia ora offrono la porta di collegamento USB-C, richiesta a gran voce e attesa già da alcuni anni. I portatili Microsoft Surface Laptop 3 colpiscono per il design molto curato, anche nei materiali con chassis in metallo: le configurazioni arrivano fino a un massimo di 16GB di RAM e unità SSD fino a 1 terabyte.

Tutti i dispositivi integrano microfoni far field migliorati con qualità che Microsoft indica come da studio, questo per assicurare controllo vocale e interazioni con la voce, un altro settore nel quale Microsoft sta investendo molto offrendo sempre più funzioni, anche per gli utenti con disabilità.

Per gli utenti che preferiscono i dispositivi 2 in 1 super leggeri i nuovi Microsoft Surface Pro 7 sono ora disponibili in Italia. Anche per queste macchine il costruttore dichiara prestazioni doppie, anche grazie all’impiego di processori Intel Core di decima generazione. Sono dotati di porta USB-A e anche di USB-C. Con trackpad più grande del 20% e anche qui la funzione di ricarica veloce, con autonomia massima di 11,5 ore.

L’autonomia arriva invece fino a un massimo di 13 ore dichiarate per Surface Pro X, il nuovo convertibile mostrato per la prima volta nel nostro Paese. Dotato di connettività LTE integrata è pensato per lavorare e essere connessi sempre e ovunque: è spesso solamente 7,3 mm e peso appena 772 grammi. Per il momento per questa macchina Microsoft non ha dichiarato prezzi e data di disponibilità.

Microsoft Surface Laptop 3 disponibile in Italia anche nell’elegante colorazione Black, è proposto a partire da 1.169 euro per il 13’’ e 1.399 euro per il 15’’ per il pubblico consumer. Microsoft Surface Pro 7 è disponibile a partire dal prezzo consigliato di 919 euro per il pubblico consumer.

Ricordiamo che oltre alle configurazioni Consumer, la linea Surface propone Laptop 3 e Pro 7 anche nella versione commercial, con incluse caratteristiche per le esigenze aziendali, come ad esempio l’inclusione di Windows 10 Pro, Advanced Exchange Service 10 senza costi aggiuntivi e il supporto per Windows Autopilot. I prezzi delle versioni Commercial per aziende partono da 1.269 euro per i portatili Surface Laptop 3 e da 1.019 euro per Surface Pro 7, disponibili sia su Microsoft Store che presso i rivenditori autorizzati.

Gli utenti privati possono acquistare i dispositivi Microsoft Surface di ultima generazione anche a partire da questa pagina di Amazon.