PDFpen 5.1 per iPad e iPhone con supporto finestre multiple su iPadOS

Gli sviluppatori californiani di Smile, noti per varie app di produttiva per Mac, iPad e iPhone, hanno rilasciato PDFpen for iPad & iPhone v5.1, editor per dispositivi mobile di documenti PDF. Tra le novità della versione 5.1 dell’app, il supporto per le finestre multiple su iPadOS, della Modalità Scura (Dark Mode) e una serie di nuovi stili.

Le finestre multiple su iPad consentono di leggere e fare riferimento a due diversi documenti, oppure a due parti diverse dello stesso documento o, ancora, accedere ad app come Mail durante l’editing.

Una serie di nuovi stili permettono di personalizzare in vari modi i documenti. PDFpen for iPad & iPhone consente di sincronizzare i documenti con PDFpen e PDFpenPro 11 per Mac tramite iCloud, Google Drive, Microsoft OneNote e altre app compatibili con l’app File di serie con iOS.

Come sempre l’app permette di modificare i file PDF cambiando testo, modificando le immagini, applicando firme, cercando e sostituendo parole. La possibilità di modificare testo e immagini è particolarmente richiesta da chi lavora spesso i documenti digitali (ad esempio chi prepara manuali, contratti, fatture, lettere di sollecito). Grazie questo programma non è più necessario modificare il testo in un programma di scrittura e poi esportarlo oppure comprare un più completo ma anche più costoso software come Acrobat Pro. Basta prendere un documento-modello e modificarlo.

La versione per iOS/iPadOS richiede iOS 13.0 o versioni successive ed è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch, è multilingua (italiano compreso) ed è in vendita a 5,49 euro sull’App Store. La versione per macOS (79,99 euro sul Mac App Store) supporta la gestione dei documenti su iCloud, è in grado di leggere i caratteri con un OCR integrato e trasformare quanto incapsulato nella pagina in testo editabile e anchei annotare manualmente i PDF disegnando a mano libera.