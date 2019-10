Per le auto elettriche Volkswagen una netta riduzione dei prezzi di listino

La presentazione della ID.3 al Salone di Francoforte dello scorso settembre ha segnato l’inizio di una nuova era per la Volkswagen: defoinita dall’aziena definisce “la democratizzazione della mobilità elettrica”.

Inm Italia Volkswagen ha ora rinnovato la sua offerta elettric con la netta riduzione dei prezzi di listino che concretizza l’impegno della Marca verso la mobilità sostenibile.

Grazie alla nuova batteria dalla capacità raddoppiata (32,3 kWh netti), ora la nuova e-up! è in grado di percorrere fino a 260 km (WLTP). Cresce l’autonomia ma il prezzo scende: la nuova e-up!, infatti, ora parte da 23.350 Euro. Riduzione anche per la e-Golf, ora offerta da 32.950 Euro.

I prezzi in questione possono ancora ridursi grazie a sconti, incentivi statali e locali (dove presenti). In Lombardia, per esempio, sfruttando tutte le agevolazioni è possibile avere la nuova e-up! da 6.900 Euro e la e-Golf da 14.900 Euro. In alternativa, l’azienda propone Progetto Valore Volkswagen (PVV) per avere la Nuova e-up! a 69 Euro al mese e la e-Golf a 119 Euro al mese.

Al Salone di Francoforte dello scorso settembre è stata presentata ID.3. La prima elettrica basata sulla piattaforma dedicata MEB arriverà sul mercato a metà del 2020 promettendo di rendere la mobilità elettrica conveniente e accessibile a molti. La Gamma parte da 30.000 Euro, edizione di lancio ID.3 1ST a meno di 40.000 Euro, offre ricarica rapida fino a 125 kW (DC), sicurezza e connettività innovative.

Anche e-up! è stata presentata al Salone di Francoforte. Questa city car elettrica vanta batteria dalla capacità raddoppiata (32,3 kWh netti) che, asecondo l’azienda dovrebbero permette di percorrere fino a 260 km (WLTP), una distanza che le permette di garantire un’intera settimana di autonomia alla gran parte dei pendolari cittadini ed è adatta anche agli spostamenti tra città. Rimangono invariate le prestazioni del motore da 60 kW/82 CV (accelerazione da 0 a 100 km/h in 11,9 secondi e velocità massima 130 km/h), mentre si accorciano i tempi di ricarica. Con il nuovo caricatore da 40 kW in corrente continua (DC), basta circa un’ora per recuperare l’80% della batteria.

Il listino della nuova e-up! parte da 23.350 Euro, che si riducono a 20.900 Euro grazie alla promozione Volksagen. A questo importo vanno poi ulteriormente sottratti gli incentivi statali (6.000 Euro con rottamazione, 4.000 Euro senza) e quelli locali ove previsti. Per esempio, sfruttando tutte le agevolazioni disponibili in Lombardia legate alla rottamazione è possibile avere una nuova e-up! da 6.900 Euro. Anche altre regioni, come Veneto e Friuli Venezia Giulia, e le province autonome di Trento e Bolzano offrono incentivi significativi che permettono di portare il prezzo finale tra 14.900 Euro (Bolzano senza rottamazione) e 9.900 Euro (Friuli Venezia Giulia con rottamazione). In alternativa, è possibile utilizzare la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV) 36 mesi che permette di avere la Nuova e-up! a 69 Euro al mese, versando un anticipo di 5.000 Euro che potrà essere ridotto o azzerato grazie agli incentivi locali (TAN 4,99%, TAEG 6,76%).

L’e-Golf vanta motore da 100 kW/136 CV, autonomia WLTP di 230 km e ricarica fino a 40 kW DC); viene ora proposta dalla a partire da 32.950 euro: 7.800 euro in meno del precedente listino. La promozione porta il prezzo della e-Golf a 28.900 euro. Sfruttando le stesse agevolazioni che valgono anche per la nuova e-up!, è possibile scendere fino a 14.900 Euro. Anche in questo caso è possiible o utilizzare la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV) 36 mesi che permette di avere la e-Golf a 119 Euro al mese, versando un anticipo di 8.000 Euro che potrà essere ridotto o azzerato grazie agli incentivi locali (TAN 4,99%, TAEG 6,26%).

Ricordiamo che n Italia le vetture elettriche godono dell’esenzione totale dalla tassa di possesso per almeno cinque anni, oltre che di incentivi locali per la libera circolazione nelle aree a traffico limitato e al parcheggio gratuito nelle “strisce blu”. Volkswagen garantisce le batterie dei suoi modelli elettrici per 8 anni o 160.000 km.

