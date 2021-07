AudioStretch vi aiuta a suonare meglio con iPhone e iPad

Chi suona uno strumento musicale conosce bene la necessità di poter anche solo rallentare una parte di un brano che si sta cercando di studiare per analizzarne nel dettaglio la struttura. Con l’app AudioStretch si può fare questo e molto altro direttamente su iPhone e iPad e senza il bisogno di avere chissà quale conoscenza tecnica in materia di editing audio.

L’applicazione nasce infatti proprio per questo: facilitare lo studio delle canzoni. Oltre a poter rallentare un brano musicale è possibile ripeterne all’infinito una parte, in modo tale da suonarci sopra fino a che non la si impara bene. Oppure si può trasporre le note in un’altra tonalità, in modo tale da adattarla alla voce di chi canta o alle proprie abilità sullo strumento di accompagnamento.

Questo software mette a disposizione tutti gli strumenti utili per manipolare quindi il tono e la velocità dei brani, che possono poi essere esportati con le modifiche effettuate in modo da poterli recuperare successivamente con facilità. E’ perfino possibile catturare un brano attraverso la fotocamera del dispositivo, con cui sostanzialmente si andrà a registrare un video dal quale poi l’app ne estrarrà la traccia audio per l’elaborazione.

Si possono importare i file audio anche da fonti esterne, come iCloud e OneDrive, oppure da Dropbox o inviati direttamente via email. C’è anche una modalità chiamata LiveScrub che permette di ascoltare una porzione del brano semplicemente trascinando il dito sulla traccia, in modo da ascoltarlo quindi nota per nota alla velocità con cui si fa scorrere il polpastrello. Si può rallentare un brano fino a dieci volte la sua velocità originaria e con un doppio click si può tornare rapidamente alla velocità 0x. Il cambio tonalità può essere invece effettuato su +/- 36 microtoni, andando quindi ad abbracciare tutte le tonalità possibilit.

L’app supporta anche la trasmissione dell’audio dal vivo direttamente da altre applicazioni compatibili con Audiobus. Sviluppata dalla società di capitali di tipo privato Cognosonic Pte, l’app è disponibile su App Store in versione universale per iPhone e iPad e costa 10,99 euro. Per poter essere installata richiede almeno la versione 9.3 di iOS e iPadOS.