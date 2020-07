Annunciati i vincitori degli IPPAWARDS iPhone Photography Awards 2020

Il deserto, la quiete, il mare, l’energia, la vita, colti con la fotocamera di iPhone possono diventare delle opere d’arte. E lo sono, e sono stati premiati per questo, gli scatti selezionati per il 13° iPhone Photography Awards.

Sono stati annunciati oggi, il 22 luglio 2020, i vincitori degli IPPAWARDS, fotografi che hanno dato, grazie ad iPhone “potenti visioni del mondo – come scrivono gli organizzatori nella nota ufficiale -, da vasti paesaggi a un singolo albero, dalle strade della città alla desolazione remota, dalla fatica e dalle difficoltà a un momento privato al sole”.

E’ del Regno Unito, il vincitore del primo premio e del premio Photographer of the Year: Dimpy Bhalotia, per la sua immagine “Flying Boys”, in cui ha ripreso tre ragazzi mentre saltano da un muro nel fiume Gange. “Un’immagine piena di tensione ed esuberanza” è il commento della giuria.

I fotografi che hanno ricevuto il premio come fotografi dell’anno provengono da Bielorussia, Artyom Baryshau per la foto “Senza Pareti”; dalla Cina, Geli Zhao per l’immagine senza titolo di fogli che prendono vento in una giornata nuvolosa, e dall’Iraq Saif Hussain per “Sheikh of Youth”, il ritratto di un uomo anziano.

I primi tre viciniori in altre 18 categorie sono stati assegnati a fotografi provenienti da tutto il mondo: Australia, Bahrain, Bielorussia, Canada, Cina, Colombia, Francia, Hong Kong, Italia, Iraq, Israele, Giappone, Paesi Bassi, Perù, Filippine, Portogallo, Singapore, Spagna, Taiwan, il Regno Unito e gli Stati Uniti. C’è anche un’italiana, tra i premiati: Caterina Bertone, attrice e viaggiatrice arrivata al secondo posto per la categoria “Notizie – Eventi”.

Potete accedere a tutte le immagini vincitrici di IPPAWARDS a partire da questa pagina.

Per chi è interessato a capire che cosa si può fare con la fotocamera di iPhone, è interessante l’approfondimento dedicato a Cinque cose che potete fare solo con le fotocamere di iPhone 11 e iPhone 11 Pro.