Per Ming-Chi Kuo il nuovo iMac Pro arriverà nel 2023

Apple non presenterà nuovi iMac Pro e nuovi Mac Pro fino al 2023, ma ha in cantiere un monitor da 27″ senza mini-LED nel corso di quest’anno. A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo delineando sue previsioni per la lineup Mac nel 2022 e 2023.

Secondo Kuo, per il 2022 Apple ha in cantiere un nuovo Mac mini top di gamma e un nuovo monitor esterno da 27″ senza tecnologia mini-LED, mentre i Mac Pro e gli iMac Pro con Apple Silicon non saranno presentati prima del prossimo anno.

La previsione di Kuo in merito all’iMac Pro, è in contrasto con quanto riferito da Ross Young – analista specializzato in display – che vanta comprovati precedenti in termini di previsioni e che nelle settimane passate ha riferito di un nuovo iMac Pro che potrebbe arrivare entro giugno di quest’anno.

Il nuovo iMac Pro dovrebbe sostituire l’attuale iMac da 27″ con CPU Intel ed essere venduto insieme ai recenti iMac da 24″. Secondo Ross Young l’iMac Pro di nuova generazione dovrebbe vantare display mini-LED e un design simile all’attuale iMac 24″.

Macrumors riferisce che per via delle forti discrepanze tra le previsioni dei due analisti, è probabile che questi facciano riferimento a dispositivi diversi: Kuo potrebbe far riferimento ad un iMac di livello professionale al vertice della gamma, mentre Young fare semplicemente riferimento a un nuovo iMac non-pro.

A breve termine, secondo Kuo la Casa di Cupertino potrebbe presentare un display meno costo rispetto all’attuale Pro Display XDR; a suo dire dovrebbe trattarsi di un 27″ senza tecnologia mini-LED. Secondo il solitamente ben informato Mark Gurman, un dispositivo di questo tipo potrebbe essere presentato nell’ambito dell’Apple Event dell’8 marzo. Nel corso dell’imminente evento, secondo Kuo sarà presentato anche il nuovo Mac mini top di gamma.