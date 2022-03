Mercato smartphone, Apple al primo posto nel quarto trimestre 2021

Counterpoint Research presenta ogni trimestre una infografica per riassumere l’andamento del mercato smartphone in una vista rapida. Dai dati di Counterpoint si evince che Apple nell’ultimo trimestre 2021 è stata protagonista nelle spedizioni globali, rafforzando la propria presenza in Nord America, Asia, Europa, e nonostante debolezze in America Latina (LATAM), Africa e Medio Oriente (MEA).

Alcuni dati di particolare interesse che emergono dall’ultima analisi di Counterpoint:

Il mercato smartphone è cresciuto globalmente del 9% da trimestre a trimestre ma è diminuito del 6% anno su anno nel Q4 2021, segnando 371 milioni di unità, in calo rispetto alle 396 milioni di unità del Q4 2020.

Nel Q4 2021 Apple ha superato Samsung come principale vendor di smartphone, con 81,5 milioni di unità spedite.

Xiaomi ha spedito 45 milioni di unità nel Q4 2021, in aumento del 5% anno su anno, crescendo marginalmente nonostante abbia dovuto affrontare gravi carenze di componenti.

Nel Q4 2021 Samsung ha spedito 69 milioni di unità, in aumento del 10% rispetto al Q4 2020, principalmente a causa della crescente domanda dei suoi smartphone di fascia media serie A e serie M.

Il market share di vivo è sceso del 12% anno su anno, con 29,3 milioni di unità nel Q4 2021 e un market share complessivo dell’8%. Un dato di rilievo è che in Cina vivo ha ceduto il primo posto a Apple nel Q4 2021.

Apple ha presentato a fine gennaio i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2022, conclusosi il 25 dicembre 2021. L’azienda ha annunciato il record di sempre in termini di fatturato pari a 123,9 miliardi di dollari, con un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente e un utile trimestrale per azione diluita di 2,10 dollari.