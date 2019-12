Per Natale fatevi l’Apple Watch full optional: Series 4 scontata di 320 €, Series 5 di 180 €

Sappiamo che Apple con l’ultima informata di Apple Watch ha puntato molto a ridurre i prezzi di ingresso lasciando in commercio gli Apple Watch 3 in alluminio ad un costo davvero appetibile. Ma se volete qualche cosa di più, qualche cosa di davvero “figo”, la soluzione è ricorrere agli sconti che trovate sia su Apple Watch 4 (che vi segnaliamo interamente qui) sia ad un paio di modelli di Apple Watch 5 anche questi fortemente scontati.

Apple Watch 4 (GPS + LTE) 40 mm acciaio e loop in maglia milanese: -39%

Il modello più scontato è questo Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) con cassa da 40 in acciaio inossidabile argento e loop in maglia milanese che costa solo 489,94 euro. Si tratta del modello top della precedente gamma (che è quasi identica alla attuale) nella versione 40mm, una dimensione che sta benissimo al polso di una donna o anche di un uomo con un braccio non troppo grande.

Il modello in acciaio è identico funzionalmente a quello in alluminio, ma si presenta come un accessorio di maggior pregio. In più ha anche il vetro in zaffiro, più duro del vetro (già di per sé molto resistente) del modello in alluminio. Il bracciale in maglia milanese, è realizzato secondo un design creato a Milano alla fine del XIX secolo, ed «è fatto – dice Apple – di una maglia in acciaio inossidabile prodotta con appositi macchinari italiani. Avvolge il polso alla perfezione e può essere regolato esattamente come vuoi, dal momento che è interamente magnetico». Da solo questo bracciale costa 100 euro…

Il livello dello sconto pari al 39% va valutato in relazione al costo di un Apple Watch 5 di simile fattura che vi costerebbe 809 euro. In pratica lo sconto è di 320 euro. A 459 euro acquistereste un Apple Watch 5 con cassa in alluminio…

Click qui per comprare

Apple Watch 5 (GPS + LTE) 40 mm acciaio grigio loop in maglia milanese: -23%

I sconto trovate anche un Apple Watch 5 (GPS + Cellular) 40 mm) Acciaio grigio siderale e Loop in Maglia Milanese che vi costa solo 622,27 euro. Lo sconto qui è del 23%. Tutte le considerazioni che abbiamo fatto sopra sull’Apple watch 4 (dall’eleganza della cassa in acciaio al bracciale in maglia milanese) valgono anche in questo caso. In più vi diciamo che dato che si tratta di un Apple Watch 5 che si distingue dall’Apple watch 4 per lo schermo sempre acceso e per la bussola. Si tratta di funzioni che per alcuni possono essere interessanti e valere, soprattutto alla luce del fatto che si tratta di un prodotto top e recente, già scontato considerevolmente, della spesa in più.

Apple vende questo stesso Apple Watch 809 euro. Acquistarlo a 622 euro rappresenta uno sconto di quasi 180 euro, un prezzo che non troverete da nessuna altra parte.

Click qui per comprare