Per poche ore Office 365 Home, sei utenti, installazioni illimitate a 52,49 euro

L’offerta non si può rifiutare: Office 365 Home a 52,49 euro con installazioni illimitate. È questa la promozione che Amazon lancia oggi e valida ancora solo per poche ore che vi permette di usare su tutte le macchine che volete (anche se solo da sei utenti in contemporanea), Mac, PC, iPhone, Android, strumenti come Word, Excel, Powerpoint

L’abbonamento (il costo copre un anno di utilizzo), oltre all’uso dei classici programmi, su un Mac o un PC, include anche 60 minuti di chiamate Skype al mese su cellulari o telefoni fissi, 1 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo su OneDrive per 6 utenti e la certezza di avere sempre a disposizione le versioni più recenti dei pacchetti che compongono la suite.

Office 365 Home, come abbiamo scritto più volte, costerebbe 99,99 euro l’anno, ma grazie all’offerta Amazon, attiva soltanto per oggi, lo avrete in pratica a metà prezzo 52,49 euro spedizione compresa, in pratica circa 4,3 euro al mese. Ma qui c’è anche il “plus” del fatto che parliamo di installazioni illimitate.

Trattandosi di una offerta del giorno, dovete comprare prima di mezzanotte