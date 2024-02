Per San Valentino regalate il bouquet di fiori LEGO, tutti i kit in offerta su Amazon

Una confezione di LEGO resta nella memoria e nel desiderio di tutti: è un regalo “immortale” se vogliamo, e che con questo San Valentino 2024 – grazie agli sconti lanciati su Amazon – rende “immortali” anche i fiori, perché vi basterà regalare alla vostra amata il bouquet di fiori finti LEGO per rendere la giornata unica e indimenticabile.

Gli sconti attualmente in corso accontentano proprio tutti: bambini, adolescenti, adulti e anche adulti…più adulti. Fate solo attenzione a una cosa: le offerte terminano l’11 febbraio e non il 14, perciò occhio a non tergiversare con la scusa di poter beneficiare della spedizione in giornata, perché a quel punto i prezzi potrebbero essere tornati a quelli di listino ufficiale.

Con un regalo LEGO sapete comunque di andare sempre sul sicuro: l’azienda ha enormemente ampliato la sua offerta alimentando e facendo crescere quel desiderio di manipolare e veder crescere qualche cosa tra le proprie mani, mattoncino dopo mattoncino, con una serie di prodotti da costruire che attingono alla fantasia, alla memoria collettiva, alle icone delle varie generazioni attuali e di quelle che sono transitate dalla fanciullezza all’età adulta.

Il risultato è un’offerta incredibilmente varia che spazia da set che ci danno la possibilità di creare oggetti che richiamano il mondo del cinema a scatole che contengono il necessario per dare vita ad un mito dei motori, del design, dell’arte.

Qualche idea per San Valentino 2024

Con le offerte lanciate in queste ore ad esempio si può mettere le mani sul casco del Mandloriano (584 pezzi) dello spin off di Star Wars, oppure per gli appassionati della Marvel c’è il Guanto dell’Infinito di Iron Man, un oggetto da esposizione realizzato in 675 pezzi che viene fornito con una targhetta descrittiva.

Immancabile il Castello con parco di Hogwarts, uno dei tantissimi set LEGO ambientati nel mondo di Harry Potter: un modello da esposizione fatto da 2.660 pezzi per 21 cm di altezza, 35 cm di larghezza e 25 cm di profondità, con tanto di minifigura di statua color oro dell’architetto di Hogwarts da collocare accanto alla targhetta del “Castello di Hogwarts”.

In promozione trovate anche kit particolari come il pianoforte LEGO, forse uno dei progetti più interessanti e inusuali dell’azienda. Si tratta di un modello realizzato in 3.662 pezzi che suona realmente: il sistema motorizzato si connette ad un’app che consente, appunto, di creare musica sfruttando lo smartphone e la sua integrazione con il modello. È dotato di tastiera con 25 tasti rimovibili, martelletti funzionanti, pedale e smorzatori mobili e motore.

Oppure c’è la cinepresa dedicata a Walt Disney (811 pezzi): una macchina in in stile vintage con un pannello posteriore incernierato con una sorpresa e una striscia di pellicola che mostra le immagini di 20 film Disney storici, un ciak da regista con spazio per le 3 minifigure Disney, 2 personaggi di animali LEGO e una cinepresa multipiano con 3 schermi stampati che mostrano come è stato realizzato il cortometraggio Disney The Old Mill.

E trattandosi di San Valentino come non approfittare dei set di piante artificiali (711 pezzi) che imitano le piante grasse, da costruire in mattoncini, ognuna nel suo piccolo contenitore realizzato con le costruzioni LEGO. Ogni pianta finta LEGO ha forme, trame e colori diversi, in modo da poter catturare l’aspetto e la bellezza delle vere piante grasse, ma senza necessità di manutenzione. Sono studiati per essere esposti in piccoli gruppi o disposti separatamente per arredare il salotto, la camera o l’ufficio. C’è anche la versione Bouquet, con 15 steli con un mix di varietà di fiori (tra cui rose, margherite e astri ) e foglie: un originale regalo…che non appassisce mai.

Potete dare un’occhiata a tutti i kit LEGO in sconto in queste ore cliccando qui; oppure scorrete qui sotto per sfogliare la selezione che ha preparato la nostra redazione per voi. Ripetiamo ancora una volta che terminano l’11 febbraio (e non il 14).

A 38,50 € invece di 49,99 € | sconto 23% – fino a 11 febbraio

Sto caricando altre schede...

A 84,98 € invece di 99,99 € | sconto 15% – fino a 11 febbraio

Sto caricando altre schede...

A 45,02 € invece di 59,99 € | sconto 25% – fino a 11 febbraio

Sto caricando altre schede...

A 97,83 € invece di 119,99 € | sconto 18% – fino a 11 febbraio

Sto caricando altre schede...

A 48,43 € invece di 59,99 € | sconto 19% – fino a 11 febbraio

Sto caricando altre schede...

A 60,78 € invece di 79,99 € | sconto 24% – fino a 11 febbraio

Sto caricando altre schede...

A 79,88 € invece di 99,99 € | sconto 20% – fino a 11 febbraio

Sto caricando altre schede...

A 59,48 € invece di 69,99 € | sconto 15% – fino a 11 febbraio

Sto caricando altre schede...

A 135,83 € invece di 169,99 € | sconto 20% – fino a 11 febbraio

Sto caricando altre schede...

A 359,98 € invece di 399,99 € | sconto 10% – fino a 11 febbraio

Sto caricando altre schede...

A 115,23 € invece di 139,99 € | sconto 18% – fino a 11 febbraio

Sto caricando altre schede...

A 37,89 € invece di 49,99 € | sconto 24% – fino a 11 febbraio

Sto caricando altre schede...

A 53,18 € invece di 69,99 € | sconto 24% – fino a 11 febbraio

Sto caricando altre schede...

A 52,73 € invece di 64,99 € | sconto 19% – fino a 11 febbraio

Sto caricando altre schede...

A 42,48 € invece di 49,99 € | sconto 15% – fino a 11 febbraio

Sto caricando altre schede...

A 79,79 € invece di 99,99 € | sconto 20% – fino a 11 febbraio

Sto caricando altre schede...

A 42,48 € invece di 49,99 € | sconto 15% – fino a 11 febbraio

Sto caricando altre schede...

A 50,71 € invece di 59,99 € | sconto 15% – fino a 11 febbraio

Sto caricando altre schede...

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).