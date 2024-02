Secondo Elon Musk avere un numero di telefono non ha più senso

Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha recentemente riferito che tra pochi mesi rinuncerà al numero di telefono. L’idea è di usare solo X, sfruttando le funzionalità integrate nell’app in precedenza nota come Twitter per chiamate e videochiamate, dallo scorso ottobre disponibili per gli abbonati a Premium a 8$ al mese.

Indirettamente Musk lascia intendere che avere un numero di telefono non serve più dal momento che è possibile conversare e inviare messaggi a chiunque nel mondo abbia un telefono e un account X.

Il numero di telefono è uno dei pochi elementi che rende ancora necessario ricorrere agli operatori di telefonia.

La possibilità di fare a meno di operatori di telefonia potrebbe comportare una perdita non indifferente per le aziende che operano in questo settore ma rinunciare alla SIM non è affatto semplice.

La piattaforma X ha intanto imposto dei paletti, compresa la possibilità di chiamare chi non ci segue solo nel se quest’ultimo abbia almeno una volta inviato a noi un messaggio diretto.

In a few months, I will discontinue my phone number and only use X for texts and audio/video calls — Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2024

Gizmodo spiega che le SIM e gli SMS sono ancora fondamentali, ad esempio come metodo di ricezione dei codici di sicurezza di varie app (per l’autenticazione a due fattori). Il ricercatore Nima Owji ha riferito a Gizmodo che i messaggi di conferma via SMS sono ancora “una parte essenziale della comunicazione” e con piattaforme come WhatsApp è indispensabile un numero di telefono per creare un account.

Gli SMS sono fondamentali anche per i governi. La Federal Emergency Management Agency (FEMA), agenzia che negli USA svolge funzione di protezione civile, sfrutta gli SMS per inviare messaggi relativi ad allerte meteo e allerte AMBER (un sistema di allarme nazionale in caso di sospetto rapimento di minori). Anche in altre nazioni, Italia compresa, gli SMS sono usati per segnalare allerte come gli IT-Alert della protezione civile. Predisporre queste comunicazioni su X costringerebbe le istituzioni a supportare anche tutti gli altri servizi di messaggistica, scelta al momento improponibile.