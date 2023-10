PetDicted, i consigli del veterinario sempre a disposizione su iPhone e Android

PetDicted è un’app per iOS e Android che offre consigli e supporto per il benessere degli animali domestici. La registrazione del proprio animale su questa piattaforma è gratuita ed è presentata come “un passo verso un rapporto più consapevole e gratificante con il fedele compagno a quattro zampe”.

PetDicted, disponibile attraverso il sito omonimo e tramite app per iPhone, iPad e Android, fornisce consigli basati sui sintomi specifici del proprio animale. Basta inserire un sintomo e la piattaforma offrirà indicazioni adatte.

La piattaforma offre, tra l’altro, consigli relativi alla chirurgia. È possibile selezionare una procedura chirurgica per ottenere informazioni dettagliate, tra cui: la natura dell’intervento, il momento migliore per eseguirlo, cosa aspettarti durante l’operazione, le linee guida per la gestione post-operatoria e le possibili complicanze

Si tratta di uno strumento informativo creato con l’obiettivo di offrire chiarezza e supporto a coloro che affrontano decisioni importanti sulla salute dei loro animali.

Nella sezione “La salute per età” si trovano consigli nonché informazioni mediche, ortopediche e preventive specifiche in relazione all’età e alla specie del proprio pet, in considerazione delle diverse fasi della vita degli animali.

PetDicted è presentata come il risultato della trentennale esperienza del Dott. Paolo Morabito, Medico Veterinario e Direttore Sanitario del Centro Veterinario CTO di Vigevano. La sua conoscenza e dedizione nel campo della medicina veterinaria hanno reso possibile la creazione di questa piattaforma, che mira a migliorare la salute e la felicità degli animali domestici.

La versione per iPad e iPhone richiede iOS 13 – iPadOS 13 o versione successive, pesa 10,3MB e si scarica da questa pagina di App Store, invece la versione per dispositivi Android si scarica da questa pagina di Google Play Store.

Per tutte le notizie dedicate a iPhone e iPad rimandiamo alla sezione dedicata. Ricordiamo che su macitynet trovate centinaia di Tutorial riguardanti Mac, iPad e iPhone, Apple Watch web e social. Partite da questa pagina per scoprirli tutti, anche divisi per piattaforma.