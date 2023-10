Nuovi iPad martedì 17 ottobre ma non tutti sono d’accordo

Nel corso del weekend due fonti separate indicano l’imminente arrivo di modelli aggiornati di iPad base di undicesima generazione, iPad Air sesta generazione e iPad mini di settima generazione, un rilascio che Apple non effettuerà tramite un evento dedicato ma esclusivamente tramite comunicati stampa, con un annuncio che potrebbe già avvenire martedì 17 ottobre o comunque entro i prossimi giorni.

Questa indiscrezione risulta in linea con le tradizionali tempistiche di rilascio Apple e anche con alcune anticipazioni che circolano fin dal 2022. Per quanto riguarda la tabella di marcia di Cupertino è da 13 anni che la società introduce nuovi iPad tra ottobre e novembre.

Ciò nonostante secondo due degli osservatori più attendibili, l’analista Ming Chi Kuo e Mark Gurman di Bloomberg, è improbabile che arrivino nuovi iPad a ottobre, anzi forse non ne vedremo fino al 2024.

Le specifiche previste dei nuovi iPad

Indipendentemente dalla finestra di lancio, subito a ottobre, oppure a novembre o addirittura nel 2024, praticamente tutte le fonti concordano che si tratterà di un aggiornamento delle specifiche tecniche, senza alcun cambiamento nel design dei dispositivi.

Per iPad Air di sesta generazione Apple introdurrà il chip M2 in sostituzione di quello M1 impiegato nel modello attuale, come indica Supercharged. Invece per iPad mini di settima generazione dovrebbe arrivare il chip A16 Bionic. Ricordiamo che proprio negli scorsi giorni per iPad mini in arrivo è indicato un nuovo controller display con assemblaggio diverso in grado di risolvere lo scrolling a scatti riscontrato per alcuni contenuti e modalità di visualizzazione.

Nell’aggiornamento previsto rientra anche iPad base che nel modello attuale ha cambiato completamente design per diventare più simile a iPad Air. Anche per questo modello Apple potrebbe impiegare il chip A16 Bionic, in sostituzione di quello A15 Bionic attuale.

Nuovi iPad 2023 il 17 ottobre, forse si fose no

Come dicevamo due fonti puntano ai nuovi iPad entro questa settimana, forse già con comunicati stampa martedì 17 ottobre. Al contrario Mark Gurman prima dichiara che l’aggiornamento non arriverà questo mese. Poco dopo però nella sua newsletter settimanale ammorbidisce il tiro, precisando che non ritiene imminente alcun aggiornamento di importanza, quasi a voler lasciare aperta la possibilità di aggiornamenti solo incrementali.

Anche l’analista Ming chi Kuo indica come improbabili nuovi iPad entro la fine dell’anno, ma nemmeno il suo report sembra escludere completamente questa possibilità. L’ultimo tassello dal Giappone invece punta all’arrivo di Apple Pencil 3 invece dei nuovi iPad.

Tenendo presente che si tratta in tutti i casi di fonti attendibili è consigliabile prudenza. Sembra in effetti strano che Apple non pensi a qualche rinnovo iPad entro la fine del 2023, ma è comunque possibile che il refresh avvenga a novembre invece che a ottobre.

Il prossimo iMac 24″ sarà 2023 o 2024?

Anche su iMac 24” con chip M2 le anticipazioni non concordano. Per il blog giapponese MacOtakara sono in arrivo presto con chip Apple Silicon M2 e M2 Pro, invece per Gurman e Ming Chi Kuo se ne parla solo nel 2024 e con chip Apple Silicon M3.

