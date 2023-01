Phil Schiller, il veterano Apple lascia Twitter per Mastodon

Phil Schiller ha cancellato il suo account Twitter: l’ex capo del marketing globale di Apple è passato a Mastodon, una delle piattaforme di microblogging più simili a quelle dell’uccellino blu che si è recentemente trasformata nella via di fuga preferita dagli ex utenti Twitter dopo che quest’ultimo è stato acquistato dall’eccentrico imprenditore Elon Musk.

I fan del veterano Apple potranno quindi continuare a seguirlo lì, come segnalato dagli utenti di Mastodon che hanno appunto notato la sua recente apparizione sul social network. Siccome al momento su Mastodon non esiste il badge che certifica l’ufficialità degli account dei personaggi famosi, molti erano ancora dubbiosi sulla sua legittimità, che è stata confermata soltanto nelle ultime ore da diversi siti e dal blogger John Gruber, che ha stretti legami con i massimi dirigenti Apple.

Discrepanze

Schiller non ha detto per quale motivo ha cancellato il suo account Twitter, ma è successo la stessa settimana in cui Elon Musk ha criticato Apple insinuando che avesse smesso di pubblicare annunci pubblicitari sulla piattaforma. Il nuovo proprietario di Twitter in passato aveva già avuto altre occasioni per punzecchiare l’azienda, come quando sostenne che Apple odia la libertà di parola. In seguito Musk ha incontrato l’amministratore delegato della società, Tim Cook, con cui dice di aver avuto un’ottima conversazione e da allora le acque si sono molto calmate.

Client esterni, si o no

La scorsa settimana Twitter ha ufficialmente vietato agli sviluppatori di usare le API del social network per creare spftware client di terze parti che sostituiscono l’app originale, probabilmente perché non mostrando annunci pubblicitari le entrate dell’azienda verrebbero danneggiate.

Di conseguenza ottime app come Twitterrific e Tweetbot hanno smesso di funzionare. A tal proposito è curioso notare come uno dei primi post di Schiller su Mastodon promuova Ivory, un nuovo client di terze parti per Mastodon creato dagli sviluppatori di Tweetbot.

Addio Twitter: scelgo Mastodon, oppure?

Come dicevamo Twitter da circa un mese è nel caos e molti utenti stanno migrando a Mastodon. Tuttavia non è l’unica alternativa: in questo articolo trovate tutte le migliori vie d’uscita a vostra disposizione.