In arrivo nuove Philips Lightstrip Plus con bluetooth e Hue Bloom

Sembra che Philips stia lavorando ad alcune nuove offerte per la sua gamma di luci smart Hue. Il sito web tedesco HueBlog ha ottenuto alcune immagini e specifiche che mostrerebbero nel dettaglio il prossimo Lightstrip Plus, oltre a un aggiornamento per Hue Bloom, che gli darà una maggiore versatilità.

Innanzitutto, Lightstrip Plus. Il modello attuale è in circolazione dal 2013 e da allora ha ottenuto un paio di revisioni, ma il nuovo e imminente conferirà maggiore versatilità al prodotto, perché le strisce potranno non essere più collegate solo al controller con standard Zigbee ma anche a gateway con Bluetooth come gli smart speaker di Amazon Alexa o una app diretta: il funzionamento sarebbe quello delle lampade Hue con Bluetooth che vi abbiamo descritto qui.

. Sembra anche che Philips stia introducendo ancnhe uno strumento di connessione, che consentirà di riconnettere i pezzi tagliati, così da incrementare al massimo la personalizzazione. Come osserva HueBlog, tuttavia, l’utente bisogno della generazione più aggiornata di Lightstrip per trarne vantaggio.

Anche la lampada Hue Bloom, nel frattempo, riceverà un aggiornamento imminente. Esteticamente non cambierà nulla rispetto all’attuale versione, ma non mancheranno le modifiche tecniche sotto la scocca. Se il modello precedente godeva di una luminosità massima di 120 lumen, questa revisione dovrebbe arrivare fino a 500. Inoltre, Bloom otterrà il supporto al Bluetooth, che ne consentirà l’utilizzo senza necessariamente dover utilizzare Hue Bridge.

Non si hanno ancora date per la release dei due prodotti, né quali saranno i prezzi di lancio, ma considerando che passato un po’ di tempo da quando Philips ha dato i natali a entrambi i modelli, è possibile che arrivino sul mercato molto presto.

Nell'attesa di scoprirne di più sull'uscita di questi due prodotti