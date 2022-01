Pinterest migliora gli acquisti di mobili con la realtà aumentata

Pinterest presenta ‘Prova per arredamento d’interni’, una funzione di realtà aumentata (AR) che offre una nuova esperienza di acquisto agli utenti in cerca di mobili e complementi d’arredo. La tecnologia AR, utilizzabile tramite la fotocamera di Pinterest Lens, permette di collocare virtualmente in un ambiente i prodotti di retailer statunitensi come Crate & Barrel, CB2, Walmart, West Elm e Wayfair. Ciò permette agli utenti di “provare” i prodotti per capire se sono adatti alla propria casa.

Ogni mese milioni di utenti si rivolgono a Pinterest per cercare e acquistare articoli di arredamento d’interni. ‘Prova per arredamento d’interni’ fa sbarcare online l’esperienza di shopping del negozio fisico, aiutando le persone a capire come starebbe un mobile nella propria casa e a trasformare un’idea in realtà dal proprio smartphone.

Supportata da Pinterest Lens, la funzione Prova in realtà aumentata non è una novità assoluta su Pinterest, essendo già stata lanciata per il settore bellezza, in particolare per il rossetto e l’ombretto. L’esperienza per il settore beauty è attualmente disponibile su oltre 14.000 Pin acquistabili mentre, per l’arredamento d’interni, sarà disponibile su oltre 80.000 Pin acquistabili. Le probabilità che gli utenti acquistino dai Pin con la funzione Prova abilitata sono di 5 volte superiori rispetto ai Pin standard.

Pinterest è tra le principali piattaforme del mondo nel settore dell’arredamento d’interni, infatti 9 utenti su 10 usano le funzioni per cercare prodotti e lasciarsi ispirare nel percorso d’acquisto. La funzione Prova combina la tecnologia AR e lo shopping, rispondendo al desiderio delle persone di vivere esperienze online più immersive, che consentano di prendere decisioni di acquisto senza uscire di casa. Grazie a ‘Prova per arredamento d’interni’, gli utenti possono visualizzare direttamente nella propria casa i mobili e complementi d’arredo dei partner che partecipano al lancio e capire se gli articoli fanno al caso loro.

Secondo Foresights Factory di Collision, il mobile è già il canale preferito del 34% dei consumatori globali. Il 40% dei consumatori di tutto il mondo ha aumentato gli acquisti sui dispositivi mobili rispetto all’inizio della pandemia, mentre il 46% sostiene che non farebbe mai shopping senza il proprio cellulare, percentuale che raggiunge il 50% nel caso della generazione Z e dei Millennial.

Prova per arredamento d’interni di Pinterest fa il suo debutto negli Stati Uniti sull’app iOS e Android, ma sarà presto disponibile a livello globale.

