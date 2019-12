Ancora sconti su Apple Watch 5 ed Apple Watch 4: i migliori affari su Amazon

Se volete un Apple Watch 5, dato un’occhiata su Amazon. I modelli ribassati di prezzo ieri sono ancora oggi in sconto e anche se sono pochi e selezionati, l’affare è interessante per chi cerca un prodotto nuovo ad un ottimo prezzo, un prezzo che è difficile (se non impossibile) trovare altrove. Stiamo parlando infatti di qualche modello che arriva fino al 15% di ribasso

Lo smartwatch di cui stiamo parlando è quello rilasciato a fine settembre. Le versioni ribassate sono qualcuna di quelle “top”, con rete cellulare, e qualcuna entry level, tutte ovviamente con le ben note caratteristiche, a partire dallo schermo sempre acceso, tipiche di questo modello che aggiunge sul già eccellente Apple Watch 4 nuove funzioni.

Ecco qui di seguito gli Apple Watch 5 scontati

Continuano, a margine, anche gli sconti sugli Apple Watch 4 LTE. Si tratta in linea generale prodotti di fascia più alta, spesso in acciaio e con bracciale in maglia milanese, quindi i più eleganti e costosi. Lo sconto è però molto appetibile perché come accennato Apple Watch 4 è non molto differente da Apple Watch 5 e il ribasso che spesso supera il 20% e in qualche caso sfiora il 30% rispetto al modello equivalente di generazione più recente, è da tenere in assoluta considerazione

