Play Gradient Lightstrip per PC, Philips mette l’Ambilight sui monitor

Philips presenta Play Gradient Lightstrip per PC. Si tratta della striscia a LED che trasforma in Ambilight i monitor per PC. Anche monitor multipli affiancati.

Dopo quella realizzata per la TV, questa è invece ottimizzata per lo schermo PC, la striscia offre sfumature multicolore e risulta estremamente facile da installare. La striscia propone una luce gradient reattiva dietro il monitor, così da adattarsi ai colori che vengono riprodotti a schermo, così da espandere il contenuto visivo del monitor. Hue Play gradient per PC è compatibile con i monitor da 24 a 27 nella prima variante, e con i monitor da 32 a 34 pollici nella seconda versione. Inoltre, è disponibile un bundle con tre strisce da adattare a tre monitor 24-27.

Il bundle include alimentatore e supporti ed è in grado di restituire sia luce bianca, che colorata. Questo vuol dire che il bianco non viene creato dal mix di altri colori, ma che la striscia propone al suo interno anche i LED bianchi. Per il corretto funzionamento richiede Hue Bridge, che peraltro diventerà presto compatibile con la nuova piattaforma universale Matter.

La nuova striscia può essere abbinata all’app per desktop Hue Sync, per sincronizzare in tempo reale la propria striscia LED luminosa con il contenuto presente sullo schermo. da qui si potranno sempre cambiare le modalità, l’intensità e creare scorciatoie per restituire un’esperienza unica in un solo click. L’app è disponibile, ovviamente, sia per Mac che per Windows.

La particolarità di questa striscia è che i colori fluiscono naturalmente l’uno nell’altro, senza interruzioni, fondendosi e risplendendo contro il muro per un effetto unico dietro lo schermo. Da notare, purtroppo, che la striscia non funziona con contenuti protetti da DRM.

