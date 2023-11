PlayStation 5 slim arriva il 24 novembre in Italia

Con l’avvicinarsi delle festività era facile attendersi l’arrivo nei negozi di PS5 Slim. Sony ha confermato in via ufficiale che il nuovo modello, più piccolo dell’attuale, sarà disponibile nei negozi da domani 24 novembre.

Nota già da qualche settimana, PS5 Slim propone un design più ridotto, senza rinunciare nella versione con disco a un Ultra HD Blu-ray Disc Drive e una SSD da 1TB per una maggiore memoria interna.

Il nuovo modello di PS5 ha un volume ridotto del 30% e pesa il 18% e il 24% in meno rispetto ai modelli precedenti, a seconda che si opti per la versione con disco o solo Digital. A proposito, la disponibilità da domani 24 novembre è confermata solo per il modello con disco, mentre nulla Sony ha dichiarato sulla versione solo digital.

Il prezzo di vendita consigliato per il nuovo modello PS5 è di 549.99 euro per la versione con disco in uscita domani, mentre la PS5 Digital Edition costerà al momento della release ancora ignota 449.99 euro. Sony, peraltro, specifica sul blog ufficiale che il modello Slim non è interessato da nessuna delle promozioni attualmente in costo per il modello fat.

Ricordiamo che in confezione questo modello di PS5 include solo uno stand orizzontale, mentre per lo stand verticale opzionale sarà necessario un ulteriore esborso di 29.99 euro.

Oltre alle dimensioni, il look complessivo di questo modello appare modificato dal fatto che le cover da poter rimuovere sono quattro, non più solamente due. La linea nera che separe le cover sembra richiamare lo stesso design che si intravede nel pad, dove ogni singola sezione viene “spezzata” da una linea nera piuttosto marcata.