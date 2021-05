Poco M3 Pro 5G: display a 90Hz e supporto 5G a meno di 150 euro

Appena lanciato, Poco M3 Pro 5G è subito sotto l’occhio dei riflettori. La grande attenzione da parte del pubblico ha portato il terminale ad avere promozioni già al lancio davvero imperdibili. E’ il telefono 5G con display a 90Hz più economico sul mercato. Oggi, la promozione da non perdere lo porta a 148 euro. Clicca qui per comprarlo.

La prima grande caratteristica di Poco M3 Pro 5G è il suo display. Per la prima volta in un terminale così economico, lo schermo supporta una velocità di aggiornamento di 90Hz, fino a poco tempo fa esclusiva dei top di gamma. Non solo, il Poco M3 Pro, a differenza del suo predecessore standard, supporta la connettività 5G, e offre anche l’NFC, per i pagamenti in mobilità contactless.

Il terminale non rinuncia ad una tripla camera posteriore, con sensore da ben 48 MP, mentre al suo interno viene spinto da un processore a 7nm Dimensity 700, affiancato da una GPU Mali G57. Per fare un confronto, lo Snapdragon 662 all’interno del precedente M3 è un chip da 11 nm con quattro core basati su Cortex-A73 e un Adreno 610.

Il display a 90Hz rende l’interfaccia utente più fluida, ma può essere impostato anche a 60 Hz, per risparmiare alla batteria, semmai ce ne fosse bisogno, considerando che si tratta di 5000 mAh di potenza, più che sufficienti per coprire anche un giorno e mezzo di utilizzo. Lo schermo, per completezza, propone una diagonale LCD da 6,5 ​​con risoluzione 1080p+ con luminosità tipica di 400 nit e protetto da Gorilla Glass 3.

Il terminale è proposto in diverse configurazioni, da 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione UFS 2.2, in abbinamento a 4 o 6 GB di RAM (LPDDR4X).

Prezzo e promozione

Al momento è possibile acquistare la versione 4+64 GB a partire da 148 euro. La versione variante 6+128 GB costa appena 165,28 euro.

