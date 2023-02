Il software della BMW i4 non si installa se l’auto è in pendenza

Utenti della BMW i4 riferiscono di perplessità in merito ad un messaggio che appare sul display dell’auto per spiegare che gli aggiornamenti software over-the-air (direttamente a bordo del veicolo usando la connessione a internet con smartphone e app dedicata) non sono possibili se il punto nel quale è parcheggiata l’auto è troppo inclinato.

Lo riferisce il sito TheDrive spiegando che l’update over-the-air non è possibile se l’auto non è parcheggiata in un piano inclinato; anziché consentire all’utente di ignorare l’avviso, per portare a termine l’update è necessario spostare l’auto in un posto diverso (e su un terreno pianeggiante).

Non sembra apparentemente esserci motivo per il quale BMW obblighi l’utente a eseguire l’aggiornamento dell’auto in piano, ma più che una limitazione, spiega il produttore, si tratta di una misura protettiva, pensata per la sicurezza. “Il veicolo integra tutta un serie di sensori (inclinazione, giroscopi, accelerazione laterale e longitudinale, decelerazione, ecc.) che consentono di comprendere il suo orientamento e capire quando si trova in pendenza”, ha spiegato al sito The Drive un portavoce di BMW, riferendo ancora che questa scelta serve a scongiurare pessimi e improbabili scenari che per un motivo o l’altro “potrebbero portare a una interruzione dell’aggiornamento o fare in modo che qualcosa vada male”.

In ‘sentences that would make your nan’s head explode’: I can’t update my car because I live on a hill pic.twitter.com/X0Jte5QYdG — Clare Eliza (@clare_eliza) January 29, 2023

In poche parole, se qualcosa dovesse andare male è meglio che, nella peggiore delle ipotesi, l’auto sia collocata in piano, evitando rischi di qualunque sorta. BMW conferma altri prerequisiti che devono essere soddisfatti per poter eseguire l’aggiornamento: livello sufficiente di carica della batteria, il comando della trasmissione impostato su «parcheggio», il motore spento, l’uso dell’app dedicata.

