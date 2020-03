Powerbank da 10.000 mAh compatta e maneggevole in sconto a soli 9,99 euro

State cercando una batteria d’emergenza con sufficiente capacità per ricaricare più e più volte lo smartphone ma che sia al contempo piuttosto piccola e maneggevole? Allora prendere in considerazione RavPower RP-PB005, una powerbank che al momento trovate in sconto a soli 9,99 euro grazie ad un codice speciale.

Il punto di forza di questa soluzione è nel rapporto dimensioni / capacità: si tratta di una powerbank da 10.000 mAh che sta in una mano (misura 11 x 8 x 2,2 centimetri per un peso di appena 250 grammi) ed è capace di ricaricare anche due dispositivi contemporaneamente.

Risulta perciò molto comoda per ricaricare lo smartphone in mobilità anche più di una volta al giorno, magari anche condividendola con un amico per ricaricare contemporaneamente i due telefoni.

Specialmente se si sta fuori tutto il giorno e si usa spesso lo smartphone per foto e video è il giusto compagno che non vi farà mai restare a secco di energia fino a tarda sera: basta poi una notte per ricaricarla completamente e ricominciare da capo.

Le due prese USB-A erogano complessivamente 3.4 A ma sono in grado di spingere singolarmente fino a 2.4 A, quindi è possibile collegare un solo dispositivo, anche un tablet, per ricaricarlo alla massima potenza, oppure due smartphone per ripristinarne l’energia con prestazioni nella norma per un accessorio di questo genere.

Ovviamente è dotata di tutte le dovute protezioni per sovraccarico, sovrascarica, surriscaldamento, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito. Il prezzo di listino è di 17 euro: se però inserite il codice G45LDS5N potete ottenere uno sconto per pagarla quasi la metà: 9,99 euro.