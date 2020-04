Legend of the Skyfish 2 approda su Apple Arcade

Finalmente. Si iniziava a sentire la mancanza di un titolo da 90 su Apple Arcade, ovviamente dopo i numerosi disponibili sin dal lancio. Sono trascorse alcune settimane senza che il catalogo Apple Arcade abbia subito una vera spinta. Arriverà, probabilmente , con questo Legend of the Skyfish 2, sequel di un titolo Zelda-style, successore di un primo capitolo molto apprezzato.

La trama vede gli eventi del primo episodio spostarsi in avanti di cento anni. Tanti ne sono passati da quando l’eroe noto come Little Red Hook ha posto fine al regno del terrore di Skyfish, il Signore dei mari profondi. Adesso, la pace è di nuovo in pericolo.

Come ultimi guardiani dell’amo rosso il giocatore dovrà usare il noto strumento della canna di pesca, da combattimento, sia come arma che come rampino per affrontare la minaccia crescente, girovagando per l’ampia e misteriosa isola, nel tentativo di affrontare le missioni proposte.

Il titolo ha molto in comune con il primo episodio, tanto per la grafica, leggermente più ricca di dettagli adesso, quanto e soprattutto per le meccaniche. La meccanica del rampino resta principale all’itero gameplay, con un sistema di combattimento intricato con 3 opzioni di armi, spada, martello e falce. Non mancano i boss di fine livelli, e diversi tipi di esca per sconfiggere i nemici a distanza. Non mancano, ovviamente anche i boss di fine stage.