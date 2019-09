PowerBeats Pro su Amazon da 238 euro in colore bianco

PowerBeats Pro, gli auricolari più moderni di Apple-Beats, sono in vendita anche in altri colori su Amazon e per un colore, il bianco, sono proposti con un piccolo sconto: 238 euro.

Di questo accessorio abbiamo parlato moltissimo, dando anche tutte le indicazioni che vi servono per valutarne l’acquisto in una approfondita recensione. Vi invitiamo a leggerla se vi interessa capire se possono o non possono esservi utili. Qui ci limitiamo, in sintesi, a dirvi che si tratta di una versione sportiva degli AirPods ma che per fattore di forma, qualità del suono e durata della batteria, rappresentano anche una versione migliorata degli auricolari più iconici di Apple. Sono perfettamente stabili nelle orecchie, a prova di sudore, offrono una elevata qualità del suono e hanno una autonomia quasi infinita: circa 10 ore. Stilisticamente non sono particolarmente vistose e possono essere tranquillamente indossate anche durante un viaggio in treno o per strada. Infine hanno controlli fisici, il che rappresenta un fattore di vantaggio decisivo in molti contesti.

Gli AirPods sono stati lanciati diversi mesi fa, ma in Italia sono arrivati ad inizio luglio nel colore nero. Ora sono disponibili anche in differenti colori sia su Apple Store che su Amazon. Su Amazon alcune tinte hanno tempi di consegna piuttosto lunghi, ma grazie a rivenditori autorizzati Apple che li offrono sullo store on line li potete avere anche in pronta spedizione e con un piccolo sconto. Il colore bianco, venduto da C&C Consulting costa 238 euro (spedizione inclusa), meno dei 249,90 euro del prezzo ufficiale.