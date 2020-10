Presentazione Apple 13 ottobre, non solo iPhone 12: tutto quello che verrà presentato

Quando Apple annuncio l’evento del settembre scorso, in molti erano certi di vedere iPhone 12 in azione. Non è stato così. Quest’anno Apple ha invertito la presentazione di iPad con quella di iPhone, ed è per questo che non sembrano esserci dubbi sul fatto che il prossimo 13 ottobre la grande Mela presenterà al pubblico i suoi nuovi smartphone. Non solo, però, nuovi iPhone 12: nel corso della manifestazione sarà presente altro hardware Apple. Ecco cosa aspettarsi dall’evento del 13 ottobre prossimo.

Già l’invito, come spesso accade, fornisce qualche indizio su quel che il pubblico potrà vedere presentato sul palco. Si tratta, questa volta, di un logo Apple circondato da cerchi concentrici colorati. Proprio questa forma circolare è simile ad AirTags. Procediamo con ordine.

iPhone 12

Ovviamente, grande protagonista della serata sarà iPhone 12, in tutte le sue varianti. Ricordiamo che quest’anno, infatti, Apple rilascerà ben 4 diversi modelli. Li si può distinguere, a grandi linee, tra iPhone 12 e iPhone 12 Pro. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe trattarsi del restyling più importante da iPhone X del 2017.

L’iPhone 11 del 2019 dovrebbe avere due successori: uno con uno schermo da 5,4 pollici e l’altro da 6,1 pollici. Nel frattempo, l’iPhone 12 Pro sarà disponibile nelle varianti da 6,1 pollici e 6,7 pollici.

Tutti e quattro i modelli adotteranno un design e un’estetica simile a iPhone 4, iPhone 5 e il recente iPad Pro, oltre che somigliare all’ultimo iPad Air appena annunciato. I due modelli di fascia bassa saranno realizzati in vetro e alluminio, mentre quelli di fascia alta saranno in vetro e acciaio inossidabile.

Per dare credito alle notizie rilasciate fin ora, i nuovi iPhone dovrebbero integrare il chip A14 con supporto alla connettività 5G. L’A14 è stato già presentato al pubblico quando Apple ha annunciato il nuovo iPad Air il mese scorso. Include una CPU a sei core con due core ad alte prestazioni e quattro core di efficienza, nonché una GPU personalizzata e un motore neurale a 16 core per attività di apprendimento automatico.

Sebbene non sembri che l’A14 sia notevolmente più veloce dell’A13 trovato negli iPhone di punta dello scorso anno, anche se dovrebbe garantire un vantaggio per Apple rispetto alla maggior parte dei dispositivi concorrenti.

Al momento non si è certi di cosa aspettarsi in termini di funzionalità della fotocamera, a parte la possibilità che almeno i modelli Pro includano il sensore LiDAR, già in forza ad iPad Pro di quest’anno. Il sensore supporterebbe funzionalità e app di fotografia computazionale nuove o migliorate anche per la realtà aumentata.

Insomma, quel che sembra essere certo è la presenza di quattro nuovi iPhone sul palco dell’evento Apple del 13 ottobre prossimo.

Tutto quello che è emerso finora sulla nuova gamma iPhone 12, incluse specifiche tecniche e prezzi è riassunto in questo approfondimento di macitynet.

Processore Apple per Mac

A giugno, Apple ha annunciato che avrebbe iniziato (anche se gradualmente) ad allontanarsi dalle CPU Intel per i nuovi Mac a favore del proprio processore personalizzato, basato su architettura ARM, simile a quello trovato nell’iPad Pro. Ha anche detto che il primo dei Mac con questi chip (che sono soprannominati “Apple Silicon”) sarebbe arrivato entro la fine del 2020.

Ciò rende possibile la presenza di un Mac con nuovo processore Apple sul palco del 13 ottobre. Tuttavia, non c’è alcuna garanzia che sarà presente a questo evento. La società potrebbe, invece, scegliere di annunciarlo a novembre o dicembre.

In ogni caso, non si sa ancora nulla del nuovo Mac, oltre al fatto che avrà Apple Silicon a bordo. Non è dato sapere se si tratterà di un MacBook di fascia bassa o una macchina di fascia alta.

Apple ha inviato agli sviluppatori una macchina realizzata appositamente per lo sviluppo e il test di app Mac su Apple Silicon all’inizio di quest’anno, Si trattava essenzialmente di un Mac mini con un chip iPad Pro al suo interno, ma non ci sono prove sul fatto che si tratterà di un dispositivo simile a quello che verrà rilasciato al consumatore finale.

Un Mac Apple Silicon a livello di MacBook, MacBook Air o Mac mini probabilmente supererebbe i Mac di fascia bassa con CPU Intel (in base ai benchmark di iPad Pro). Ciò significa che lo slogan “Hi, Speed” di Apple potrebbe essere applicato anche a un nuovo Mac.

AirTags

E veniamo agli indizi presenti sul banner di presentazione dell’evento, dove il logo Apple è circondato da diversi cerchi. Questi sembrano richiamare AirTags, uno dei segreti peggio custoditi di tutti i tempi da parte dell’azienda.

Sulla base di rapporti affidabili e persino prove sepolte in iOS, AirTags sarebbe il concorrente Apple di Tile, piccoli tag fisici per tracciare oggetti con servizi di localizzazione basati anche sul GPS.

Le prime indiscrezioni suggerivano che gli AirTags avrebbero offerto anche funzionalità di realtà aumentata, consentendo al proprietario di trovare gli oggetti smarriti con una visualizzazione AR simile a un display head-up sui propri iPhone, iPad o (in futuro) occhiali AR. Potrebbero anche funzionare con il chip U1 ultrawide-band che è stato in qualche modo misteriosamente incluso nei recenti iPhone.

Trovate un articolo approfondito su AirTags direttamente a questo indirizzo.

AirPods Studio

Da tempo si parla del fatto che Apple sia al lavoro su un nuove paio di cuffie over-ear con marchio Apple, ale non Beats. Potrebbe trattarsi di AirPods Studio, con un prezzo stimato di circa 350 dollari e caratteristiche di fascia alta, come la cancellazione attiva del rumore e una qualità del suono superiore rispetto ad AirPods Pro lanciati l’anno scorso. Alcuni rapporti recenti hanno addirittura affermato che le cuffie avrebbero un design modulare, consentendo agli utenti di sostituire gli auricolari, tra le altre cose. Il 13 ottobre potremmo finalmente vederli all’opera e saperne di più.

HomePod mini

Se ne parla da tanto, anche se non se ne sa molto. Apple potrebbe aver abbandonato l’idea di rilasciare un HomePod 2, per dedicarsi ad un HomePod mini, verosimilmente più economico, per competere sul mercato al momento occupato da Amazon e Google.

Attualmente, l’HomePod ha un prezzo più alto rispetto alle offerte più costose di questi due concorrenti. Un altoparlante più economico probabilmente sacrificherebbe quella qualità audio vista su HomePod, ma riuscirebbe a portare Siri nelle case di molte più persone.

Caricabatterie wireless

Ci sarebbe pure una sorpresa finale. Apple potrebbe rilasciare dei caricabatterie wireless prime parti. Al momento le indiscrezioni parlando di prodotti chiamati “MagSafe Charger” e “MagSafe Duo Charger”, uno o entrambi con 15 Watt potenza di uscita. In più potrebbe esserci anche una nuova custodia magnetica per iPhone, che utilizzerebbe un sistema MagSafe per il collegamento, compatibile con i due caricabatteria.

Come sempre macitynet seguirà l’evento con la sua trascrizione in italiano e con notizie e approfondimenti al termine delle comunicazioni di Apple. La pagina da seguire è quella consueta della Diretta.