Il 100% delle società Fortune 500 usa prodotti Apple

Tutte le società Fortune 500 ora usano prodotti Apple: l’impressionante statistica è svelata da Jeremy Butcher, Product Marketing della multinazionale di Cupertino. Il dirigente è salito sul palco della conferenza annuale Jamf per illustrare l’impegno di Apple nel settore della scuola e delle grandi aziende, due iniziative di successo che hanno contribuito non poco a incrementare il numero delle grandi organizzazione che oggi impiegano prodotti apple.

Il primo passo è avvenuto nel 2016 con il lancio di Apple School Manger, una piattaforma per la gestione unificata di tutti gli elementi indispensabili per installare, configurare, usare e gestire i prodotti Apple a ogni livello negli istituti scolastici. A questo è poi seguito il programma Apple Business Manager lanciato nel 2018 con funzionalità simili ma pensato per società e grandi aziende.

Nel corso del suo intervento Butcher ha dichiarato che oggi Apple conta su oltre 150mila clienti in 69 nazioni che impiegano Apple Business Manager e Apple School Manager, incluse tutte le società Fortune 500. Studi e statiche recenti indicano che negli USA il 59% degli studenti sceglie un Mac, invece nelle aziende tre dipendenti su quattro scelgono un prodotto Apple se viene data loro la possibilità di scelta.

La ricetta del successo dei prodotti Apple nelle grandi istituzioni è illustrata da Butcher e sintetizzata in quattro pilastri: sicurezza, gestione e installazione, identità e produttività.

«Il nostro intento è quello di rendere i prodotti sicuri per impostazione predefinita» afferma Butcher riportato da AppleInsider. «Ciò significa renderlo sicuro dalla fabbrica e non qualcosa che può essere disabilitato. Per quanto riguarda l’identità, Apple vuole posizionarsi al crocevia della sicurezza per le informazioni personali degli utenti, pur semplificando la gestione e la distribuzione di tali dispositivi. Con la produttività, il semplice obiettivo di Apple è quello di rendere i suoi dispositivi “più potenti con la leggendaria facilità d’uso di Apple».

Caratteristiche e qualità che gli appassionati Apple conoscono e apprezzano da anni e che più recentemente cominciano a fare presa anche nelle aziende. Nelle sezioni dedicati di macitynet trovate tutti gli articoli dedicati a iPhone, iPad e Mac.