Sugli speaker Sonos e IKEA Symfonisk arriva la musica gratis Spotify Free

Spotify e gli speaker Sonos lavorano in abbinamento fin dal 2016, ma quella di oggi è una novità attesa da numerosi utenti perché ora sugli speaker di qualità e multi stanza del costruttore è possibile ascoltare anche Spotify Free: in pratica la musica gratis di Spotify Free sbarca per la prima volta su tutti gli speaker Sonos, inclusi quelli della linea Symfonisk creati in collaborazione con IKEA.

Con gli speaker Sonos e Spotify Free è possibile ascoltare la riproduzione casuale di tutti i brani del più diffuso servizio di musica in streaming senza spendere nulla, non è infatti richiesta la sottoscrizione di un piano di abbonamento a pagamento Spotify. Oltre alla riproduzione casuale dell’intero catalogo musica di Spotify sono inclusi anche 15 playlist personalizzate come Discover Weekly, Daily Mix e altri ancora.

Per il controllo della riproduzione musicale sugli speaker Sonos di Spotify Free gli utenti hanno libertà completa di scelta. Infatti sarà possibile gestire la riproduzione sia dall’app Sonos che dall’app Spotify Connect, proprio come avviene da tempo per la riproduzione di musica tramite gli account Spotify a pagamento.

L’arrivo sugli speaker Sonos di Spotify Free, segnalato da TheVerge, è una ottima notizia soprattutto per chi ha già acquistato uno degli speaker IKEA Symfonisk, realizzati in collaborazione tra il colosso dell’arredamento e Sonos. Macitynet era presente alla prima dimostrazione in pubblico in anteprima mondiale alla Design Week di Milano: in questo articolo trovate il reportage completo con fotogallerie e anche con le prime impressioni di ascolto.

L’aggiornamento software che porta sugli speaker Sonos la musica di Spotify Free è in distribuzione a partire da oggi. Ricordiamo che negli scorsi giorni è arrivato l’aggiornamento che porta Assistente Google sugli speaker Sonos. Per tutte le notizie sui prodotti Sonos e le nostre recensioni vi rimandiamo a questa sezione del nostro sito. Per prodotti e novità su Assistente Google visitate questa pagina.