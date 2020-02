Microsoft vuole la ricetta Apple, crea la divisione Windows e Devices

Uno dei principali punti di forza di Apple è sempre stato quello di sviluppare e progettare congiuntamente sia l’hardware che il software, una ricetta a cui anche Microsoft sembra puntare con la riorganizzazione in corso e la creazione di una sola divisione Windows e Devices.

Microsoft è entrata nel settore hardware nel 2012: anche se hardware e software erano creati entrambi da Redmond, le rispettive divisioni sono finora rimaste separate: da una parte Windows Client e dall’altra i team hardware e Surface.

Per il momento la multinazionale di Windows non ha rilasciato comunicati ufficiali, ma le manovre in corso sono trapelate in rete, segnalate da ZDnet, anche grazie a una mail interna inviata ai dipendenti firmata da Panos Panay, responsabile del team Microsoft hardware che diventerà il dirigente del nuovo gruppo unificato Windows e Devices.

«Personalmente sono molto entusiasta di guidare il [gruppo, ndr] Windows Client per Microsoft, che ci aiuterà a semplificare i nostri processi decisionali, chiarire le nostre priorità e offrire le migliori esperienze per l’utente finale dal silicio attraverso i sistemi operativi in tutte le app Microsoft e dispositivi connessi ai servizi (OEM e Surface)».

I benefici e i vantaggi dell’unificazione sono ben evidenziati dal dirigente «Progettare insieme hardware e software ci consentirà di svolgere un lavoro migliore sulle nostre scommesse Windows a lungo termine (doppio schermo, diversità di silicio, connettività, piattaforma di app, ecc.) E avere un unico punto della leadership di Windows Client Experience che guida priorità coerenti e le risorse su tutti i client Windows aiuteranno tutti noi ad accelerare l’innovazione e migliorare l’esecuzione».

Negli ultimi anni Microsoft ha effettuato diverse importanti riorganizzazioni nei primi mesi dell’anno, come sta accadendo ora. L’unificazione e la creazione del gruppo Windows e Devices sotto la guida di Panos Panay sembra entrerà in vigore dal 25 febbraio, anche se il dirigente non sarà promosso nella posizione senior perché continuerà a rispondere a Rajesh Jha, responsabile della divisione Experiences e Devices.

Con la riorganizzazione cambierà anche il ruolo di Joe Belfiore, in passato responsabile dell’ormai defunto Windows Mobile e più recentemente alla guida di Windows. Belfiore sarà spostato alla guida del team Office, mentre continuerà a gestire la divisione siglata EPIC, dalle iniziali di Essential Products Inclusive Community, da cui dipendono il browser Edge, Microsoft News oltre alle app per iOS e Android.

