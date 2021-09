Programma Bug Bounty di Apple, i ricercatori non apprezzano

Apple offre un “Bug Bounty“, la possibilità di partecipare a un programma che consente di dare la caccia ai bug nei sistemi operativi e – patto di rispettare determinate condizioni – ricevere premi in denaro.

Il programma di Apple non è a quanto pare molto amato dai ricercatori specializzati in sicurezza.Il Washington Post riferisce che i ricercatori che si occupano di sicurezza non amano particolarmente il programma della Mela, perché sarebbe poco remunerativo rispetto a quanto offerto da altre aziende del settore e perché Apple a volte paga meno di quanto promette.

Il quotidiano statunitense ha sentito decine di ricercatori specializzati in sicurezza, aluni dei quali hanno riferito che Apple è lenta nel rispondere e non sempre paga il dovuto.

Un esempio del malcontento si è avuto quest’estate, con la testimonianza di Nicolas Brunner il quale, nonostante la scoperta di una vulnerabilità che avrebbe dovuto consentire al ricercatore di ottenere un bonus di 50.000 dollari, non ha ottenuto nulla, perché quanto dimostrato dal ricercatore non sarebbe considerato un elemento con il quale qualificarsi per ottenere i premi previsti.

“Quando commettiamo errori, lavoriamo sodo per correggerli rapidamente, stiamo imparando migliorando il programma “, assicura Ivan Krstić – Security Engineering and Architecture della Casa di Cupertino – al Washington Post, interpellato su questo particolare esempio. Il capo di Apple responsabile dell’ingegneria e della sicurezza dell’architettura dei sistemi annuncia inoltre che il produttore offrirà nuovi premi per incoraggiare i ricercatori a aumentare il coinvolgimento al bug bounty (qui l’attuale tabella con i premi previsti).

Krstić riferisce ancora che l’azienda è “costantemente alla ricerca di nuovi modi per fornire strumenti di ricerca ancora migliori che soddisfino il rigoroso modello di sicurezza della nostra piattaforma. Cupertino a quanto pare sta lavorando per accelerare i tempi di elaborazione e migliorare la comunicazione con la community degli esperti di sicurezza. Fedele alla sua cultura della segretezza, l’azienda non ha ad ogni modo voluto confermare l’assunzione di un nuovo responsabible a capo del programma che consente di scovare problematiche legate sicurezza… Chiunque se ne occupi o se ne occuperà, dovrà ad ogni modo rivedere molte cose.

Il Washington Post fa diversi esempi a dimostrazione dello scarso interesse di Apple su questo argomento: c’è stato il caso di Brunner, ma anche quello di Cedric Owens che ha scoperto una vulnerabilità in macOS all’inizio dell’anno, per la quale ha avrebbe dovuto ricevere 100.000r. Il bug è stato corretto con macOS 11.3, ma il produttore si è limitato a pagare solo 5000$, nonostante quanto scoperto valesse decisamente di più.

Nonostante le proteste di Owen, Apple non ha voluto riconsiderare l’importo del premio. Il ricercatore, infastidito, afferma che continuerà ad avvisare il produttore se troverà delle vulnerabilità, ma riferirisce di essere rimasto ovvimente deluso. Altri si sarebbero rivolti al “mercato grigio” in cui tali bug sono molto meglio pagati, consentono ad come NSO Group di creare e vendere strumenti per spiare gli utenti come il famigerato tool Pegasus.

Krstić ricorda che dallo scorao anno Apple ha raddoppiato i premi pper il bug bounbty e a suo dire l’azienda paga importi che sono in media superiori agli standard del settore. Tuttavia: nel 2020 Apple ha speso 3,7 milioni di dollari come parte del suo bug bounty , contro i 6,7 milioni di Google e i 13,6 milioni di Microsoft (tra luglio 2020 e luglio 2021). Krstić specifica che tale importo aumenterà nel 2021.