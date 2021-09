iRobot Roomba j7+ riconosce gli oggetti e impara ad essere più smart

iRobot Roomba j7 è un robot aspirapolvere che vanta nuove funzionalità possibili grazie anche la tecnologia iRobot Genius Home Intelligence 3.0, disponibile con tutti i robot connessi dell’azienda e di cui vi parliamo in questo approfondimento.

Il produttore evidenzia l’uso di una tecnologia di navigazione denominata PrecisionVision, spiegando che Roomba j7+ “diventa a ogni utilizzo sempre più intelligente”. Il robot, infatti, impara a navigare all’interno dell’abitazione, ricordando forma e dimensioni di ogni stanza e le posizioni dei vari mobili, pulendo dove è più necessario.

È anche possibile anche avviare la pulizia in automatico quando si esci di casa e interromperla al ritorno. Roomba j7+ si prende il tempo necessario per comprendere le preferenze di pulizia, apprendere le regole dettate dall’utente, chiedere e rispondere ai feedback e ricordare come comportarsi in futuro. Riconosce ed evita i cavi e anche i bisogni (solidi) dei propri animali domestici.

Usando i servizi di localizzazione del proprio telefono, gli utenti possono definire un confine ben preciso intorno alla casa, in modo che lo smartphone attivi il robot per iniziare e interrompere automaticamente le pulizie, quando il telefono si allontana da casa o vi fa ritorno.

Suggerimenti aiutano nella personalizzazione della Smart Map suggerendo i nomi da assegnare alle varie stanze una volta che avrà terminato di apprendere la planimetria della casa (mappa digitale). È possibile ottenere stime sui tempi di pulizia con l’app iRobot Home, in base alla stanza o alle stanze che si intendono pulire.

Se abbiamo bisogno di pulire un’area specifica, ma al tempo stesso di silenzio, è possibile chiedere aluo robot di ridurre la sua rumorosità mentre si dirige da e verso il punto o la stanza da pulire. L’unità spegne la funzione di aspirazione quando non è impegnata nel suo lavoro di pulizia.

Ma la novità più importante che caratterizza il nuovo modello è che PrecisionVision riesce a identificare ed evitare i gli ostacoli più comuni, come i cavi e i bisogni (solidi) degli animali domestici.

Se lasciamo cadere un cavo di ricarica sul pavimento del soggiorno, Roomba j7+ lo vede e lo evita. Se il nuovo cucciolo lascia una “sorpresa” (solida) sul pavimento, Roomba j7+ la rileva come ostacolo e si muove intorno evitandola. Con la capacità di riconoscere pareti e mobili, è anche in grado di rallentare di fronte ad essi, per una pulizia delicata intorno agli oggetti e lungo i loro bordi. Combinando tutto questo con la tecnologia Imprint Smart Mapping, Roomba j7+ può apprendere la planimetria di una casa, offrendo la possibilità di scegliere quali stanze pulire attraverso l’app iRobot Home o un assistente vocale.

Quando Roomba j7+ identifica un ostacolo, invierà una foto all’app iRobot Home in modo che l’utente possa comunicare al robot di evitarlo e pulire solo l’area circostante. È anche possiible fornire feedback nell’app iRobot Home su come gestire tali ostacoli in futuro. Poiché ricorda le stanze e gli orari in cui desideriamo pulire, può suggerire programmi di pulizia specifici, come in cucina dopo la colazione. iRobot Genius chiederà anche se desideriamo pulire mentre siamo via e smetterà di pulire quando torniamo. Per un ulteriore livello di pulizia, la tecnologia Imprint Link puà indicare al robot Braava jet m6 di lavare il pavimento dopo che Roomba j7+ ha finito di aspirare.

Il produttore spiega che Roomba j7+ vanta una finitura metallica e un design intuitivo basato su un solo pulsante. La base è stata ridisegnata da zero, per essere posizionata sotto i tavoli e occupare meno spazio possibile. Con la Clean Base, è possibile dimenticare di passare l’aspirapolvere per mesi. Questa consente al robot aspirapolvere Roomba j7+ di trasferire la polvere, alla fine di ogni pulizia, in un sacchetto chiuso la cui capacità è sufficiente fino a 60 giornit Con il sistema di smaltimento automatico dello sporco Clean Base non si generano inoltre fastidiose nuvole di polvere quando lo si svuota. Basta gettar via il sacchetto pieno e metterne uno nuovo.

Sia Roomba j7+ che Roomba j7, ovvero la versione senza sistema di svuotamento automatico della polvere Clean Base, saranno disponibili. I prezzi di listono sono rispettivamente di 999 € e 749 €. La distribuzione in Italia è a affidata a Nital.