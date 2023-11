Nuova Renault Twingo è l’auto elettrica da 20.000 euro

Sono in molti ad attendere un cambiamento nel mondo delle auto elettriche, con numerose case che presto potrebbero presentare modelli più economici, Tesla inclusa: al momento ci pensa Renault, che sta per riportare in vita Twingo come una nuova EV a circa 20 mila euro.

Il produttore l’ha presentata come auto con efficienza “best-in-class” e sarà parte integrante di una gamma di sette EV pronti per il lancio in Europa. La nuova city car, che si posizionerà al di sotto delle future Renault 5 e Renault 4 elettriche, è stata presentata come parte di un evento Capital Markets Day per Ampere, la nuova società spin-off EV di Renault Group.

Il capo del Renault Group, Luca de Meo, ha descritto la nuova Twingo come una “pallottola d’argento per la mobilità sostenibile” e una parte chiave nella ricerca dell’azienda per un EV conveniente.

Twingo elettrica da 2000 euro nasce in Europa

È previsto che arrivi nel 2026 e sarà progettata e sviluppata in Europa, con de Meo che promette avrà un prezzo paragonabile ai rivali cinesi. Ha aggiunto che il marchio potrebbe utilizzare un partner esterno per svilupparla.

De Meo ha affermato che la berlinetta costerà il 50% in meno rispetto a un nuovo SUV di segmento C, grazie alla riduzione dei materiali e a un maggiore focus su una piattaforma basata sul software che richiederà meno parti e materiali.

Lo stesso ha continuato riferendo che la nuova Twingo è una “macchina dalle viscere” del marchio Renault, proprio come lo era l’originale quando è stato lanciato 30 anni fa. Finora, Renault Group ha fornito solo pochi dettagli di base sulla nuova Twingo, descrivendola come un “veicolo urbano adatto allo scopo senza compromessi”.

L’azienda sostiene che l’auto offrirà un’efficienza di 6,2 mpkWh e un’abbattimento delle emissioni di CO2 del 75% nel corso del suo ciclo di vita rispetto alla “media delle auto ICE europee vendute nel 2023”.

La Mégane è già in vendita, mentre la Scenic si unirà a breve. Renault 5 sarà lanciata nella sua forma di produzione all’inizio dell’anno prossimo, seguita dalla più resistente 4 nel 2025, e si prevede che la Twingo elettrica arrivi nel 2026.

Ampere ha affermato che altre due auto arriveranno come parte della sua seconda generazione di EV, portando la gamma di Renault EV europee a sette veicoli entro il 2031. A quel punto, l’azienda mira a vendere circa un milione di EV all’anno, rispetto agli attuali 300.000.

I piani per un nuovo modello di base Renault sono stati resi pubblici all’inizio di quest’anno, quando il CEO dell’azienda, Luca de Meo, ha rivelato la sua ambizione di “democratizzare” il possesso di EV in Europa. Le indicazioni che Twingo sarà più conveniente di Renault 5 suggerisce che l’auto potrebbe essere in vendita a meno di 20 mila euro.

De Meo ha definito il nuovo modello come “una delle cose che consentiranno la democratizzazione delle EV che potenzialmente aumenterà il volume”, suggerendo che contribuirà ad aumentare la diffusione delle auto elettriche di massa sia in Europa continentale che nel Regno Unito.

Il Gruppo Renault già vende l’auto passeggeri elettrica di dimensioni più economica in Europa: Dacia Spring. Questo crossover di segmento A, con un prezzo di circa 16 mila euro in Francia tramite incentivi locali, è più piccolo di una Ford Fiesta, ha una velocità limitata a 100 km/h e può percorrere solo 220 km per carica. Utilizza un motore elettrico da 44 CV e 92 Nm, alimentato da una batteria da 26,8 kWh.

Ricordiamo che tra le auto elettriche più economiche sul mercato attualmente c’è Citroen C3, mentre è attesa anche la nuova Tesla low cost. Tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart del nostro sito.