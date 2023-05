Proscenic migliora il controllo dei robot aspirapolvere con Siri e IFTTT

Proscenic, una delle azienda più note nel settore degli elettrodomestici intelligenti, ha annunciato la versione V2.9.0 della propria app, che consente aglii utenti di controllare i loro robot aspirapolvere anche tramite Siri e IFTTT. Inoltre, la società prevede di integrare con questi sistemi in futuro altri dispositivi smart, come friggitrici ad aria, serrature intelligenti, purificatori d’aria e umidificatori.

Questa novità conferma la posizione di Proscenic come soluzione versatile e facile da usare per l’automazione della propria casa. Con i comandi vocali di Siri, gli utenti potranno utilizzare il Proscenic Floobot X1 per avviare, non solo la pulizia automatica della casa, ma anche la pulizia in punti specifici, oltre che per mandare il robot in ricarica, metterlo in pausa o regolarne la potenza di aspirazione e il flusso dell’acqua. I comandi vocali possono anche essere personalizzati utilizzando parole scelte dall’utente. Ad esempio, è sufficiente dire “Hey Siri, chiedi al mio robot di pulire tutta la casa” per far avviare il robot aspirapolvere a pulire l’intero ambiente.

Proscenic IFTTT

Inoltre, Proscenic si è associata anche con la piattaforma If This Then That (nota come IFTTT), un servizio web che consente di integrare il dispositivo Proscenic con altri dispositivi Smart Home e servizi web. Ad esempio, tramite IFTTT è possibile avviare automaticamente il robot quando si esce di casa, mettere in pausa il robot se suona il campanello o il telefono, riprodurre una canzone o addirittura inviare un tweet quando il lavoro di pulizia è terminato.

Sono disponibili anche applet preconfigurati, tra cui opzioni per avviare il robot aspirapolvere quando si rientra a casa o in un orario prestabilito. Inoltre, è possibile creare comandi personalizzati per un controllo ancora più preciso, facendo interagire tra loro le diverse periferiche presenti in casa.

In questo modo Proscenic mira a migliorare l’esperienza complessiva nell’utilizzo dei suoi prodotti, oltre a introdurre un’automazione completa per distinguere i suoi prodotti dagli altri sul mercato.

