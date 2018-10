Nel divertente spot Apple iPhone XS tutto ciò che ami diventa gigante

Scatto di crescita è il titolo della divertente nuova pubblicità iPhone XS di Apple: nel breve filmato tutto quello che gli utenti amano e fotografano diventa colossale

Il tocco di humor di Apple torna nella nuova pubblicità iPhone XSe iPhone XS Max intitolata Scatto di crescita: nel divertente spot tutto ciò che gli utenti amano e fotografano diventa gigante.

Una ragazza in relax sul divano decide di scattare una foto al suo gatto con il nuovo top di gamma di Cupertino: l’immagine è perfetta, ma subito dopo lo scatto il felino occupa buona parte della stanza. Perché allora non scattare una foto dello spuntino e ingigantire un tramezzino? La scena si ripete nelle situazioni più disparate, in vari luoghi del mondo, incluso un bimbo fotografato amorevolmente dai genitori con iPhone XS mentre è impegnato nelle primissime passeggiate, per diventare subito dopo un bebè colossale.

Non solo cuccioli di animali, panini e bimbi: nella pubblicità iPhone XS di Apple anche una giovane donna che parla con diversi amici con Group FaceTime mentre passeggia diventa alta e grande come un palazzo. Le fotocamere dei nuovi smartphone della Mela fanno miracoli, la qualità dei colori e dei dettagli è decisamente migliorata rispetto alla generazione precedente, ma per le videochiamate di gruppo con FaceTime occorre attendere un aggiornamento software: per ora è stata intravista in iOS 12.1 beta 1.

L’idea dello spot Apple pubblicato sul canale ufficiale YouTube è brillante: nella pubblicità iPhone XS una pallina da golf, un pesciolino rosso ma anche un biscotto, un raviolo, super Mario e altro ancora diventano giganti non appena vengono fotografati con iPhone XS. Una trovata divertente per mettere in risalto non solo le dimensioni extra degli schermi dei nuovi terminali, ma anche le nuove fotocamere migliorate, due delle caratteristiche più amate dagli utenti, come emerge anche nella nostra recensione iPhone XS Max.

