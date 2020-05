Pulsossimetro da dito, in offerta quattro modelli con display OLED a partire da 13,98 euro

Continua l’emergenza sanitaria a livello globale, e mai più che adesso è bene prendersi cura della propria salute, anche cercando di prevenire. In questo aiutano i pulsossimetri, strumenti ormai alla portata di tutti, sia economicamente, che dal punto di vista del funzionamento. Oggi in offerta su eBay quattro diversi pulsossimetri da dito, a prezzo davvero ridotti, a partire da 13,98 euro. In calce i link per gli acquisti.

Tutti e quattro i modelli propongono design e funzionalità simili, così come del resto il prezzo è pressoché identico, euro più, euro meno. Si tratta di strumenti che permettono di misurare la quantità di ossigeno nel sangue. Ovviamente, la misurazione avviene in modo non invasivo, essendo sufficiente inserire il dito nel pulsossimetro per il corretto funzionamento.

Da notare che questi strumenti non permettono di stabilire con quale gas è legata l’emoglobina, ma solo la percentuale di emoglobina legata: normalmente l’emoglobina lega l’ossigeno, quindi in sostanza permette di ottenere una stima della quantità di ossigeno presente nel sangue.

Normalmente un dispositivo come questo si usa nei reparti ospedalieri e sui mezzi di soccorso in quanto è un dispositivo non invasivo (cioè non è necessario eseguire manovre o analisi che penetrino nei tessuti del paziente) ed è precoce nel riconoscere l’ipossia rispetto alle condizioni di cianosi, permettendo una diagnosi di desaturazione dell’ossigeno prima di gravi complicanze.

Tutti i dispositivi che vi proponiamo in offerta propongono uno schermo OLED su quale poter leggere i dati tracciati in modo semplice e immediato. Anche la misurazione è assolutamente semplice e veloce, e saranno sufficienti pochi secondi per poter leggere il dato registrato.

