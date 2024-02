Il furgone Nissan Interstar si fa grande ed elettrico

Nissan ha presentato la nuova generazione di Interstar, il più grande della sua gamma di veicoli commerciali: è indicato come un mezzo versatile, in grado di soddisfare varie esigenze dei clienti, ed è il primo furgone di grandi dimensioni di questo marchio proposto anche con motore 100% elettrico.

È disponibile con un’ampia gamma di personalizzazioni di serie e la garanzia standard Nissan di cinque anni o 160.000 chilometri, oppure di 8 anni o 160.000 chilometri per la batteria della versione elettrica. Nissan Interstar-e è disponibile con batteria da 87 kWh che vanta autonomia massima di oltre 460 chilometri ed è pensato per chi fa lunghi viaggi e svolge un’attività intensa.

Con la ricarica veloce in Corrente Continua è possibile ricaricare fino a 252 km in 30 minuti. In alternatica il mezzo è disponibile con batteria da 40 kWh, che offre un’autonomia di circa 200 km, adatto a chi percorre tratti più brevi nell’arco della giornata. Con la ricarica in Corrente Alternata, si passa dal 10 al 100% di carica della batteria in meno di quattro ore.

Il costruttore riferisce che Nissan Interstar vanta erodinamica ai vertici della categoria, con una riduzione del 20% della resistenza aerodinamica (SCx). Il risultato è un minore consumo di carburante o energia della batteria e quindi maggiore autonomia e minori costi di gestione.

Il mezzo offre un’area di carico più lunga di 100 mm a cui si accede più facilmente grazie a un portellone laterale più largo di 40 mm. Il carico utile è pari a 1,6 tonnellate per la versione elettrica e quasi 2 tonnellate per le versioni diesel, con capacità di traino massima di 2.500 kg per entrambe le motorizzazioni.

I nuovi interni prevedono sedili riscaldati, nuove coperture e il parabrezza riscaldato. La manovrabilità è migliorata, con un diametro di sterzata ridotto di 1,5 metri rispetto alle versioni precedenti, così il mezzo risulta più agile anche in città.

Tecnologie di sicurezza

Tutte le versioni del nuovo Nissan Interstar sono dotate di vari dispositivi di sicurezza, tra cui la frenata di emergenza, l’avviso di stanchezza del guidatore e il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici. Anche il Trailer Sway Assist, che assiste il guidatore in caso di uso di rimorchio, è parte della dotazione tecnologica.

Un innovativo sistema garantisce la potenza di frenata ottimale indipendentemente dal peso del veicolo. Il produttoe riferisce che il tempo di reazione di Interstar per la frenata d’emergenza è dimezzato rispetto ai modelli della generazione precedente, per maggiore tranquillità e sicurezza al volante.

Nissan Interstar, disponibilità e prezzi

I preordini del nuovo Nissan Interstar si potranno effettuare a partire da marzo, mentre i primi mezzi arriveranno in concessionaria a partire da settembre. Nel momento in cui scriviamo i prezzi non sono stati indicati.

Tutte le notizie su auto, veicoli elettrici e mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart del nostro sito.