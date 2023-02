Qualcomm, un modem-RF 5G NR-Light valido per IOT e Smartphone

Qualcomm Technologies ha annunciato Snapdragon X35 5G Modem-RF System, indicato come “il primo modem-RF 5G NR-Light” al mondo.

NR-Light, una nuova classe del 5G, colma il divario tra i dispositivi mobili a banda larga ad alta velocità e i dispositivi NB-IoT a larghezza di banda estremamente ridotta. Il produttore spiega che i dispositivi NR-Light alimentati da Snapdragon X35, possono essere più piccoli, più efficienti dal punto di vista dei costi e garantiscono una maggiore durata della batteria rispetto ai dispositivi a banda larga mobile tradizionali.

Snapdragon X35 indicata come una piattaforma in grado di colmare il divario di complessità e capacità tra gli estremi dell’attuale 5G e rispondere all’esigenza di casi d’uso di medio livello. È una opzione a basso costo che offre ai produttori di dispositivi un percorso di migrazione a lungo termine per sostituire i dispositivi LTE CAT4+, aumentando l’adozione del 5G e che dovrebbe consentire una transizione più rapida verso una rete 5G unificata.

X35 promette “architettura flessibile e snella” e “un’efficienza termica e di potenza superiore”, consentendo al contempo un design con form facto ridotti adatto a dispositivi compatti.

Il chip-modem è retrocompatibile e permette agli OEM di sviluppare dispositivi che coesistono con un’ampia gamma di classi di dispositivi 4G e 5G, contribuendo alla scalabilità dei servizi 5G NR-Light

Oltre a Snapdragon X35, Qualcomm Technologies ha annunciato anche Snapdragon X32 5G Modem-RF System, una soluzione modem-antenna costruita per ridurre la complessità e alimentare dispositivi NR-Light efficienti dal punto di vista dei costi.

Qualcomm riferisce che queste innovazioni son pensate per alimentare una nuova generazione di casi d’uso e applicazioni, da quelle entry-level a quelle premium.

L’adozione di Snapdragon X35 e X32 da parte dei clienti Qualcomm dovrebbe iniziare nella prima metà del 2023 e il lancio di dispositivi mobili commerciali è previsto per la prima metà del 2024.

